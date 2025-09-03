- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Erick Noriega
- Piero Quispe
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Esta es la manera de inscribirse en Medicare gracias al Seguro Social en Estados Unidos
Descubre cómo inscribirte en Medicare de manera fácil y rápida a través del Seguro Social en Estados Unidos, asegurando tu cobertura de salud a tiempo.
La inscripción en Medicare es un paso fundamental para acceder a la cobertura de salud en Estados Unidos. Gracias al Seguro Social, el proceso se simplifica y puedes hacerlo de manera eficiente desde la comodidad de tu hogar. Aquí te explicamos cómo hacerlo.
A medida que te acercas a los 65 años, es crucial estar informado sobre cómo acceder a Medicare. El Seguro Social te permite realizar la inscripción sin complicaciones, asegurándote de no perderte ninguna fecha importante.
PUEDES VER: Estos son los requisitos más comunes para sacar una licencia de conducir en Estados Unidos
¿Cómo inscribirse en Medicare gracias al Seguro Social?
De acuerdo con el sitio web, el proceso en línea solo está disponible en inglés. Las personas de 65 años o más pueden inscribirse en Medicare Parte A y B, o solo en la Parte A, y posponer la Parte B si tienen cobertura médica laboral. Asimismo, la solicitud permite inscribirse en beneficios de jubilación y Medicare, o solo en Medicare.
Cabe precisar que Medicare es un programa de seguro médico federal destinado principalmente a personas de 65 años o más, aunque también pueden calificar quienes sean menores de esa edad si tienen una discapacidad o una condición médica específica, como insuficiencia renal permanente.
La inscripción en Medicare, específicamente en las Partes A y B, se realiza a través del Seguro Social, lo que permite a los beneficiarios optar simultáneamente por recibir beneficios de jubilación y por la cobertura médica, con la posibilidad de que las primas se deduzcan directamente de los pagos de dichos beneficios.
Seguridad de Ingreso Suplementario
Por otro lado, cabe destacar que recibir Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no garantiza automáticamente la elegibilidad para Medicare; quienes reciben SSI deben cumplir con otros criterios, como tener una discapacidad reconocida o padecer ciertas enfermedades crónicas.
- 1
Se confirma la mejor noticia para inmigrantes: Este importante documento permite a grupo de LATINOS ingresar a EE. UU. por 30 días
- 2
Confirmada la peor noticia para inmigrantes: por las redadas de ICE, empresas de la construcción afrontan esta difícil situación
- 3
Donald Trump acusa a estas potencias mundiales de conspirar contra Estados Unidos: "Mis más cálidos saludos a..."
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00