Esta es la manera de inscribirse en Medicare gracias al Seguro Social en Estados Unidos

La inscripción en Medicare es un paso fundamental para acceder a la cobertura de salud en Estados Unidos. Gracias al Seguro Social, el proceso se simplifica y puedes hacerlo de manera eficiente desde la comodidad de tu hogar. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

A medida que te acercas a los 65 años, es crucial estar informado sobre cómo acceder a Medicare. El Seguro Social te permite realizar la inscripción sin complicaciones, asegurándote de no perderte ninguna fecha importante.

¿Cómo inscribirse en Medicare gracias al Seguro Social?

De acuerdo con el sitio web, el proceso en línea solo está disponible en inglés. Las personas de 65 años o más pueden inscribirse en Medicare Parte A y B, o solo en la Parte A, y posponer la Parte B si tienen cobertura médica laboral. Asimismo, la solicitud permite inscribirse en beneficios de jubilación y Medicare, o solo en Medicare.

Cabe precisar que Medicare es un programa de seguro médico federal destinado principalmente a personas de 65 años o más, aunque también pueden calificar quienes sean menores de esa edad si tienen una discapacidad o una condición médica específica, como insuficiencia renal permanente.

La inscripción en Medicare, específicamente en las Partes A y B, se realiza a través del Seguro Social, lo que permite a los beneficiarios optar simultáneamente por recibir beneficios de jubilación y por la cobertura médica, con la posibilidad de que las primas se deduzcan directamente de los pagos de dichos beneficios.

Seguridad de Ingreso Suplementario

Por otro lado, cabe destacar que recibir Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no garantiza automáticamente la elegibilidad para Medicare; quienes reciben SSI deben cumplir con otros criterios, como tener una discapacidad reconocida o padecer ciertas enfermedades crónicas.