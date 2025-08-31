Pánico en Walmart: policía busca a sospechoso vinculado a un terrible apuñalamiento

Un incidente violento en un Walmart ha dejado a varios clientes y empleados en estado de alarma. La policía está buscando a un sospechoso vinculado a un apuñalamiento ocurrido en el establecimiento.

A través de una fotografía, las autoridades intentan identificar al agresor, quien presuntamente involucrado en el ataque, provocó pánico entre los presentes. La investigación sigue en curso.

Policía busca a sospechoso vinculado a un terrible apuñalamiento en Walmart

La policía de Plymouth está buscando a un individuo vinculado a un apuñalamiento ocurrido el sábado por la noche en un Walmart ubicado en Colony Place Road. Un video aéreo mostró a varios vehículos y agentes frente a la tienda después del incidente, en el que una persona resultó herida y fue trasladada a un hospital. Se desconoce el estado actual de la víctima.

Las autoridades no han realizado arrestos y siguen trabajando para identificar al sospechoso que huyó del lugar tras el ataque. En coordinación con testigos y empleados de Walmart, la policía ha publicado fotos de la persona de interés, pidiendo a cualquier testigo que pueda tener información relevante que se ponga en contacto.

Por el momento, no se han dado más detalles sobre las circunstancias del apuñalamiento, y las autoridades siguen investigando el motivo detrás del incidente. La policía continúa pidiendo la colaboración del público para avanzar en el caso.

¿Cuántas sedes de Walmart hay en EE. UU.?

Walmart tiene más de 4,700 establecimientos en EE. UU., que incluyen Walmart Supercenters, tiendas de vecindario y estaciones de servicio. Asimismo, la empresa sigue siendo el mayor minorista del país.