Estos son los países que quedaron fuera de la Lotería de Visas 2026 en Estados Unidos

Estados Unidos ya reveló qué países no podrán participar en la Lotería de Visas 2026, un programa que ofrece la residencia permanente a personas de todo el mundo. La lista, actualizada cada año, deja fuera a naciones cuyos ciudadanos ya migran en grandes números hacia EE. UU. Esta exclusión se basa en criterios establecidos por el Departamento de Estado y puede variar anualmente.

Millones de personas aplican a este sorteo buscando una oportunidad para vivir legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, no todos los países califican debido a las reglas de elegibilidad del programa. Aquí te contamos cuáles fueron excluidos en esta edición y los motivos detrás de esa decisión.

Países fuera de la Lotería de Visas 2026

En la convocatoria 2026 del Programa de Visas de Diversidad, varios países quedaron fuera debido a sus elevados niveles de migración hacia Estados Unidos en años recientes. Entre los que no podrán participar se encuentran Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Venezuela y Vietnam.

La razón de esta exclusión responde a un lineamiento del Departamento de Estado: si más de 50,000 ciudadanos de un país han emigrado a EE. UU. en los últimos cinco años, ese país no es elegible. Esta medida busca mantener un equilibrio en la representación de diferentes regiones del mundo dentro del sistema migratorio legal.

Modificaciones en la lista de países

La lista de naciones no aptas puede modificarse cada año, en función de los datos migratorios más recientes. Por ello, se recomienda a los aspirantes revisar cuidadosamente los requisitos y actualizaciones oficiales antes de postularse. El propósito central del programa es promover una mayor diversidad en la población inmigrante.