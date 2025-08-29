- Hoy:
Ojo inmigrantes legales en EE. UU. | Así puedes patrocinar a un familiar para que consiga la Green Card
Si ya eres un ciudadano estadounidense o ya tienes la Green Card, entonces conoce cómo puedes patrocinar a un familiar para la residencia.
Si eres inmigrante legal en Estados Unidos, puedes patrocinar a un familiar para que obtenga la Green Card y así lograr su residencia permanente. El proceso requiere cumplir con ciertos requisitos, como ser ciudadano o residente legal y demostrar la capacidad económica para apoyar al familiar.
Para iniciar el trámite, debes presentar una petición ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). El familiar debe cumplir con varios criterios, como pasar los exámenes médicos y de seguridad antes de recibir su Green Card.
Así puedes patrocinar a un familiar para que consiga la Green Card
Si eres ciudadano estadounidense o residente permanente legal, puedes patrocinar a un familiar para que obtenga la Green Card. El proceso comienza con una solicitud de visa de inmigrante, conocida como reunificación familiar, para permitir que tu ser querido se convierta en residente permanente en EE. UU.
Existen dos categorías principales para este trámite: familiar inmediato, que incluye cónyuges, hijos menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses, y preferencia familiar, que tiene un número limitado de visas para otros familiares, como hermanos o hijos casados. Asimismo, los residentes permanentes también pueden patrocinar a su cónyuge e hijos menores de 21 años en esta categoría.
¿Qué es la Green Card?
Según el sitio web de USCIS, la Green Card, o tarjeta de residencia permanente, permite a los inmigrantes vivir y trabajar de manera legal en Estados Unidos de manera permanente. Además, facilita la posibilidad de aplicar para la ciudadanía estadounidense después de un tiempo determinado.
