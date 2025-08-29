Malas noticias para Donald Trump | Corte de apelaciones impide cancelación del TPS para 600 mil venezolanos

Una reciente decisión de la Corte de Apelaciones ha bloqueado los intentos de la administración de Donald Trump de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 600,000 venezolanos. Esta medida brinda un respiro a los migrantes que habían temido la revocación de su estatus.

Con esta resolución, los venezolanos beneficiados por el TPS podrán seguir residiendo legalmente en Estados Unidos mientras se resuelven las disputas judiciales. La decisión se da en un contexto de alta incertidumbre para las políticas migratorias bajo la administración Trump.

Corte de apelaciones impide cancelación del TPS para 600 mil venezolanos

Recientemente, se ha dado a conocer que la Corte de apelaciones del noveno circuito ha anunciado el fallo a favor de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela del 2021 y 2023. Por lo tanto, la anulación o cancelación que decretó el gobierno de Donald Trump queda pospuesta. Asimismo, hasta el momento el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha dado respuesta.

Cabe precisar que cuando regresó nuevamente la Administración Trump a Estados Unidos, se decidió cancelar el TPS del año 2023 para dichos beneficiarios. Esto debido a que el Tribunal Supremo permitió al líder de la Casa Blanca a que revoque el estatus de protección temporal a 350, 000 venezolanos.

¿Qué le permite el TPS a los inmigrantes venezolanos?

El TPS otorga a los inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos la posibilidad de residir y trabajar legalmente en el país por un tiempo específico, sin el temor de ser deportados, debido a las situaciones excepcionales que atraviesa Venezuela. Además de recibir el permiso de trabajo temporal y otros servicios.