Atención inmigrantes en EE. UU.: estos son los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que quizá no conocías
Si eres uno de los ciudadanos de países designados por el gobierno estadounidense para recibir TPS, es importante que conozcan cuáles son algunos beneficios.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una herramienta crucial para los inmigrantes en EE. UU., permitiendo a miles de personas vivir y trabajar legalmente en el país mientras se resuelven situaciones extraordinarias en sus países de origen. Aunque muchos conocen el concepto, hay aspectos del TPS que pueden no ser tan evidentes para quienes lo poseen o lo solicitan.
Estos son los beneficios del TPS que quizá no conocías
Este estatus ofrece una serie de beneficios que van más allá de la simple protección contra la deportación. Desde la posibilidad de obtener un permiso de trabajo hasta la opción de acceder a ciertos servicios de salud, el TPS se ha convertido en un salvavidas para muchos inmigrantes. Sin embargo, es fundamental comprender bien todos los derechos y recursos que se derivan de este estatus. Cabe precisar que quienes son elegibles para el TPS deben cumplir con estos parámetros establecidos:
- Ser ciudadano de un país designado.
- Tener presencia física y residencia continua.
- No tener antecedentes graves.
- No ser inadmisible en EE. UU.
Por otro lado, de acuerdo con la designación del TPS para tu país, el permiso de trabajo tiene una duración aproximadamente de 6 a 18 meses, pero puede ser renovable, por lo que debes saber que se debe enviar una nueva solicitud antes de que expire el documento de autorización de empleo (EAD) actual.
¿Qué países reciben actualmente el TPS?
Los países cuyos ciudadanos pueden optar al Estatus de Protección Temporal (TPS) en EE.UU. incluyen Afganistán, Birmania, Haití, Ucrania, Venezuela, entre otros. Asimismo, es fundamental consultar la información actualizada en el sitio web de USCIS para obtener detalles específicos.
