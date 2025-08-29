0
EN VIVO
Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO con Cristiano Ronaldo

Atención inmigrantes en EE. UU.: estos son los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que quizá no conocías

Si eres uno de los ciudadanos de países designados por el gobierno estadounidense para recibir TPS, es importante que conozcan cuáles son algunos beneficios.

Andrea Benavente
Conoce por qué te conviene tener TPS en Estados Unidos.
Conoce por qué te conviene tener TPS en Estados Unidos. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una herramienta crucial para los inmigrantes en EE. UU., permitiendo a miles de personas vivir y trabajar legalmente en el país mientras se resuelven situaciones extraordinarias en sus países de origen. Aunque muchos conocen el concepto, hay aspectos del TPS que pueden no ser tan evidentes para quienes lo poseen o lo solicitan.

USCIS publica un tweet a través de su cuenta de X.

PUEDES VER: Ojo, estadounidenses: Este es el FUERTE mensaje que publicó USCIS en sus redes sociales sobre los inmigrantes

Estos son los beneficios del TPS que quizá no conocías

Este estatus ofrece una serie de beneficios que van más allá de la simple protección contra la deportación. Desde la posibilidad de obtener un permiso de trabajo hasta la opción de acceder a ciertos servicios de salud, el TPS se ha convertido en un salvavidas para muchos inmigrantes. Sin embargo, es fundamental comprender bien todos los derechos y recursos que se derivan de este estatus. Cabe precisar que quienes son elegibles para el TPS deben cumplir con estos parámetros establecidos:

  • Ser ciudadano de un país designado.
  • Tener presencia física y residencia continua.
  • No tener antecedentes graves.
  • No ser inadmisible en EE. UU.

Por otro lado, de acuerdo con la designación del TPS para tu país, el permiso de trabajo tiene una duración aproximadamente de 6 a 18 meses, pero puede ser renovable, por lo que debes saber que se debe enviar una nueva solicitud antes de que expire el documento de autorización de empleo (EAD) actual.

¿Qué países reciben actualmente el TPS?

Los países cuyos ciudadanos pueden optar al Estatus de Protección Temporal (TPS) en EE.UU. incluyen Afganistán, Birmania, Haití, Ucrania, Venezuela, entre otros. Asimismo, es fundamental consultar la información actualizada en el sitio web de USCIS para obtener detalles específicos.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Buenas noticias para inmigrantes: CBP sorprendió a viajeros con esta acción en aeropuerto de EE. UU. que benefició a muchos

  2. Ojo, inmigrantes indocumentados: Este es el FUERTE mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional de los EE. UU., Kristi Noem

  3. Nicolás Maduro expresa FIRME POSTURA contra Estados Unidos y Donald Trump: "No hay forma de que le entren a Venezuela"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano