Ojo, estadounidenses: Este es el FUERTE mensaje que publicó USCIS en sus redes sociales sobre los inmigrantes

Recientemente, USCIS emitió un mensaje contundente a través de sus redes sociales, asegurando a los estadounidenses que la agencia se toma muy en serio su responsabilidad de investigar adecuadamente a los inmigrantes. El comunicado recalca que la seguridad y la integridad del proceso migratorio son prioridades para la agencia, destacando su compromiso de garantizar que los solicitantes mantengan una buena conducta moral.

"Los estadounidenses deberían sentirse reconfortados al saber que USCIS se toma en serio su responsabilidad de garantizar que los extranjeros sean investigados adecuadamente y tengan buena conducta moral", señaló USCIS a través de su cuenta de X.

En ese sentido, la administración Trump ha optado por reintroducir una práctica que llevaba tiempo suspendida: los "controles vecinales" en el proceso de solicitud de ciudadanía. Esta medida implicaría investigaciones en el entorno local, donde los funcionarios de USCIS podrían realizar entrevistas con los vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes para evaluar su idoneidad para la ciudadanía.

Es así que el objetivo de estas entrevistas sería verificar si los solicitantes cumplen con los requisitos de buena moralidad y adhesión a los principios fundamentales de la Constitución de Estados Unidos. Esta reactivación busca profundizar en la evaluación de los solicitantes más allá de los métodos tradicionales.

USCIS garantiza su compromiso en las solicitudes de inmigración. / Foto: X de USCIS

¿Cuál es la función de USCIS?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) es la entidad responsable de gestionar el sistema de inmigración en el país. Su tarea principal consiste en revisar y aprobar las solicitudes de ciudadanía, tarjetas de residencia permanente, visas, asilo, etc.