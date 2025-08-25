- Hoy:
Ojo, inmigrantes indocumentados: Este es el fuerte mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional de los EE. UU., Kristi Noem
Kristi Noem publicó un mensaje a través de su cuenta de X hacia los peligrosos inmigrantes indocumentados que sacudieron la capital de Estados Unidos.
La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha lanzado un mensaje contundente dirigido a los inmigrantes indocumentados. En recientes declaraciones, dejó clara la postura del gobierno frente a la migración irregular. Sus palabras ya están generando reacciones dentro y fuera del país.
El anuncio forma parte de una nueva serie de medidas enfocadas en reforzar la seguridad fronteriza. Noem ha señalado que se aplicarán controles más estrictos y que habrá consecuencias para quienes violen las leyes migratorias. La administración busca enviar una señal clara sobre el manejo de esta problemática.
Este es el fuerte mensaje de Kristi Noem a los inmigrantes indocumentados
"En apenas unos días, el presidente Trump y nuestras valientes fuerzas del orden han limpiado la capital de nuestra nación, eliminando a asesinos crueles, pandilleros y delincuentes inmigrantes ilegales con vínculos a redes de cárteles.", fue parte del mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional de los EE. UU., Kristi Noem.Kristi Noem destaca labora de la administración Trump. / Foto: X de Kristi Noem
Además, señaló que los inmigrantes indocumentados, delincuentes y malhechores deben tener cuidado de las consecuencias legales, y de la ley y del orden que han llegado de la mano de Donald Trump, ya que gracias al liderazgo decisivo del republicano se ha logrado buenos resultados en Washington D.C., por lo que la situación es un ejemplo para las otras ciudades en todo Estados Unidos.
Kristi Noem contra jueces activistas liberales
Por otro lado, Noem expresó mediante la red social de X, su fastidio contra los jueces activistas liberales, acusándolos de obstruir a las fuerzas del orden estadounidense en el proceso de deportar a los peores delincuentes del país, sobre todo a los inmigrantes ilegales.
