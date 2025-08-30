0

Alerta, inmigrantes en EE. UU.: Esta NUEVA LEY multará con hasta US$1250 a conductores en Texas, desde este 1° de septiembre

Conoce en esta nota de Líbero todo sobre la ampliación de una ley de tránsito conocida en Texas. ¿Qué pasará con los conductores?

Melanni Miranda
Nueva ley multará con hasta US$1250 a conductores en Texas, desde este 1° de septiembre.
Nueva ley multará con hasta US$1250 a conductores en Texas, desde este 1° de septiembre. | Composición Líbero/ Melanni Miranda.
Recientemente, Texas, en Estados Unidos, impactó al anunciar la implementación de una nueva ley que incrementa las penalizaciones para los conductores que no tomen en cuenta las regulaciones de tránsito a la hora de pasar cerca de vehículos detenidos en la vía pública.

Esta sorpresiva medida tiene como finalidad busca mejorar la seguridad de los trabajadores y funcionarios que realizan labores al lado de las carreteras estatales, garantizando un entorno mucho mejor para quienes operan en estas áreas. En esta nota, te compartimos más detalles sobre las sanciones que recibirán este grupo de personas si no cumplen estas nuevas órdenes.

Nueva ley multará con hasta US$1250 a conductores en Texas, desde este 1° de septiembre

'La Nación' y otros medios internacionales compartieron más detalles sobre la normativa SB 305, la cual fue aprobada hace poco en la Legislatura de Texas, introduciendo modificaciones al Código de Transporte, específicamente en la Sección 545.157(a).

Anteriormente, la ley en este estado requería que los automovilistas redujeran su velocidad en al menos 19 millas por hora (32 km/h) o cambiaran de carril al encontrarse con vehículos estacionados que activaran sus luces de advertencia. Será válida desde el 1 de septiembre.

Nueva ley multará con hasta US$1250 a conductores en Texas, desde este 1° de septiembre.

Con la nueva reforma, se decidió ampliar la lista de vehículos que requieren atención especial por parte de los conductores. Se añadieron dos cambios en esta NUEVA LEY. Vale precisar que, antes de la normativa actualizada, la disposición incluía solo a estos vehículos:

  • A las patrullas policiales
  • Ambulancias
  • Camiones de bomberos
  • Grúas
  • Vehículos del Departamento de Transporte de Texas
  • Unidades de servicios públicos
  • Camiones de recolección de residuos

No obstante, ahora se incluyen los vehículos de control animal y aquellos de empleados locales encargados de aplicar multas de estacionamiento. Estos vehículos también deberán estar equipados con señales luminosas reglamentarias, garantizando así un paso seguro para todos los operativos en la vía pública.

Estas son las duras multas para los infractores

Por otro lado, es bueno saber que las sanciones económicas en Texas se posicionan entre las más estrictas para este tipo de infracción.

Según la reciente modificación del Código de Transporte, los conductores que no reduzcan la velocidad o cambien de carril al pasar junto a vehículos señalizados enfrentarán multas que oscilan entre 500 y 1.250 dólares.

Cabe señalar que esta reforma se dio tras un trágico accidente ocurrido el 13 de octubre de 2022 en la autopista US 385, cerca de Levelland, donde dos oficiales de control animal fueron atropellados. El monto de la multa variará según la gravedad de la infracción y la reincidencia del infractor. A tomar nota.

