Es oficial en Estados Unidos: en septiembre entrarán en vigencia estas cinco nuevas leyes que afectarán a los conductores

Los conductores que circulen por calles y carreteras de Estados Unidos deben estar atentos a esta noticia. El país confirmó cinco nuevas legislaciones que regulan distintos aspectos de las normas de tránsito. Algunas contemplan multas y otras actualizan disposiciones ya existentes. Acá te detallaremos las cinco nuevas reglas

Velocidad en Florida

En el condado de Miami-Dade se instalarán nuevas cámaras de velocidad en los exteriores de una docena de escuelas de Doral. Estas controlarán que ningún conductor exceda el límite de 10 mph y, en caso de infracción, se impondrá una multa de 100 dólares. Los dispositivos comenzarán a operar el 14 de septiembre, funcionando 30 minutos antes del inicio de clases, durante la jornada y 30 minutos después. No estarán activos los fines de semana ni en días festivos.

Los conductores deberán cumplir estas reglas ya que de no respetarlas, podrían sufrir multas económicas. De cometer un atropello, sufriría sanciones penales.

Ley del toque

En Carolina del Sur, a partir del 1 de septiembre entrará en vigencia la ley de "manos libres", que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos como celulares mientras se conduce. Los conductores deberán recurrir a funciones como Bluetooth u otras tecnologías sin contacto para realizar llamadas o enviar mensajes. Quienes infrinjan la norma recibirán una multa de 100 dólares, y en caso de reincidencia dentro de un periodo de tres años, la sanción aumentará a 200 dólares.

Regla de permiso

En el estado de Texas, los ciudadanos que circulen en vehículos particulares deberán obtener un nuevo permiso a partir del próximo mes para poder usarlos bajo la nueva normativa. Esta regla aplica a los autos autónomos, como los de Waymo o el servicio de taxis de Tesla. En este último caso, será obligatorio presentar un plan detallado sobre las medidas de respuesta ante posibles emergencias relacionadas con la tecnología de conducción automática.

Reprensión del entrenamiento

Desde septiembre entrarán en vigor nuevas pautas para los jóvenes que buscan obtener su licencia de conducir. Quienes tengan entre 18 y 20 años deberán cumplir los mismos requisitos que los adolescentes: completar 50 horas de práctica al volante acompañados por un adulto y no podrán inscribirse en los cursos de educación para conductores que se imparten en las escuelas secundarias.

Cambio de presupuesto

Los dueños de vehículos y personas con licencia para conducir podrán acceder hasta el 30 de septiembre a un crédito fiscal para adquirir un auto nuevo, ya que luego será eliminado de manera definitiva. Esto significa que solo restan unas semanas para reclamar el beneficio de $7,500 para vehículos eléctricos nuevos o de $4,000 para unidades usadas.