Adiós al calendario del año escolar 2025 | Nueva asignatura llega a escuelas públicas de Florida en 2026 por Ron DeSantis

A partir del ciclo escolar 2026-2027, las escuelas públicas de Florida incorporarán en sus programas de historia la enseñanza obligatoria sobre la historia del comunismo. La medida llega tras la firma de la legislación SB 1264 por el gobernador Ron DeSantis y busca adaptar los contenidos al nivel académico y la edad de los estudiantes.

¿Qué contenidos ofrecerá la nueva asignatura en las escuelas públicas de Florida en 2026?

El programa de la nueva asignatura en las escuelas públicas de Florida para el año escolar 2026-2027 incluirá:

Orígenes y evolución del comunismo a nivel global y en Estados Unidos, incluyendo movimientos comunistas locales, sus métodos de organización y acciones históricas.

Análisis de episodios de represión, violencia y violaciones a los derechos humanos relacionados con regímenes comunistas, así como comparaciones con otros sistemas políticos, como el totalitarismo.

Estudio de eventos históricos clave del siglo XX, como la Revolución Cultural en China y otros episodios protagonizados por regímenes comunistas.

Revisión de los antecedentes económicos, políticos e industriales que precedieron a diversas revoluciones comunistas.

Enfoque en Latinoamérica: políticas del gobierno cubano, influencia de grupos guerrilleros y movimientos ideológicos, y la historia e impacto geopolítico del Partido Comunista de Cuba.

El Departamento de Educación de Florida establecerá los estándares académicos de la nueva asignatura

El Departamento de Educación de Florida definirá los estándares académicos de la nueva asignatura. Para ello, podrá consultar a personas afectadas por regímenes comunistas y colaborar con organizaciones que preservan la memoria de estas experiencias.

"La verdad nos hará libres", afirmó Ron DeSantis el 17 de abril de 2024 al firmar la ley. "No permitiremos que nuestros estudiantes vivan en la ignorancia ni sean adoctrinados por apologistas del comunismo en las escuelas. Nos aseguraremos de que los alumnos de Florida aprendan la verdad sobre sus riesgos y peligros".

Ron DeSantis propuso una ley para incluir una asignatura sobre la historia del comunismo.

