Confirmado | Estas son las nuevas leyes de inmigración promovidas por Ron DeSantis en Florida hasta el 17 de agosto de 2025
En Florida, este año se aprobaron leyes que fortalecen la cooperación con el ICE, aunque una norma fue bloqueada por la justicia por su rigidez.
La comunidad inmigrante en Florida debe mantenerse atenta a los profundos cambios que atraviesa el estado en su marco legal migratorio. Con un nuevo paquete de leyes de inmigración impulsado por el gobernador Ron DeSantis y en sintonía con las directrices del presidente Donald Trump, el control sobre la inmigración irregular adquiere un carácter más estratégico.
PUEDES VER: Ojo, inmigrante en EE. UU. | Así podrás encontrar empleo legal pese a tu situación migratoria y estos consejos mejorarán tu CV
Estas son las nuevas leyes de inmigración en Florida 2025: SB 2-C, SB 830, HB 915 y SB 4-C
El estado de Florida implementó en julio de 2025 un paquete de leyes migratorias que refuerza el control sobre indocumentados y endurece la cooperación con agencias federales como el ICE. Estas normas buscan frenar la inmigración irregular por tierra y mar, además de sancionar fraudes en servicios migratorios.
- SB 2-C ‐ cooperación con ICE y sanciones: La ley SB 2-C amplía la coordinación entre autoridades locales y el ICE, prohíbe licencias de conducir para indocumentados y anula las emitidas en otros estados. También establece multas de hasta US$5.000 a funcionarios que no colaboren, crea una Junta de Aplicación Migratoria liderada por Larry Keefe y extiende el programa 287(g), que permite a policías realizar funciones migratorias.
- SB 830 ‐ control de embarcaciones con migrantes: Esta normativa regula las embarcaciones usadas por migrantes, en su mayoría desde Cuba y Haití. Autoriza a la policía a retirarlas de inmediato y amplía la capacidad de intervención en la costa de Florida.
- HB 915 ‐ protección contra fraudes migratorios: La HB 915 busca proteger a inmigrantes de estafas. Prohíbe que notarios o personas no autorizadas se presenten como 'asesores de inmigración', obliga a incluir avisos claros en anuncios y permite a las víctimas demandar para recuperar pérdidas.
- SB 4-C ‐ sanciones más duras a indocumentados: La SB 4-C endurece las penas contra quienes ingresen ilegalmente a Florida. La primera infracción implica cárcel mínima de nueve meses; la reincidencia eleva el delito a grave y la tercera conlleva hasta dos años de prisión. Además, obliga a mantener bajo custodia a los arrestados y notificar al ICE. La ley incluye la pena de muerte automática en casos de delitos capitales, aunque críticos cuestionan su constitucionalidad.
¿Cuál es el nuevo proyecto de ley de inmigración para 2025?
La 'Ley de Dignidad 2025' es una propuesta bipartidista presentada en el Congreso de Estados Unidos. Impulsada por la congresista republicana de Florida María Elvira Salazar y la demócrata de Texas Verónica Escobar, la iniciativa busca una reforma integral del sistema migratorio del país. Entre sus puntos principales destacan:
- Mayor seguridad fronteriza, con refuerzos en los controles de ingreso.
- Programa de Dignidad, que otorgaría un estatus legal temporal, sin llegar a la ciudadanía, a ciertos inmigrantes indocumentados que cumplan requisitos como residencia previa en Estados Unidos, pago de impuestos y multas, y ausencia de delitos graves.
- Agilización del sistema legal de inmigración, para reducir la espera en visas y permisos.
Aunque cuenta con el respaldo de legisladores de distintos partidos, la Ley de Dignidad todavía debe debatirse y aprobarse en el Congreso antes de convertirse en una medida válida a nivel nacional.
¿Cuáles son los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos?
En Estados Unidos, la Constitución garantiza ciertos derechos básicos a todas las personas, sin importar su estatus migratorio. Entre ellos están:
- Debido proceso legal: derecho a un juicio y trato justo.
- Protección contra registros o detenciones arbitrarias.
- Derecho a guardar silencio ante autoridades policiales o migratorias.
- Derecho a un abogado: gratuito en caso de arresto policial; en procesos migratorios debe ser contratado.
- Salario justo: pago de salario mínimo y horas extras.
- Condiciones laborales seguras según la normativa de seguridad ocupacional.
- Protección contra la discriminación en el trabajo por raza, origen, religión, sexo o edad.
- Acceso a la educación pública para todos los niños, desde kínder hasta 12.º grado.
- Derecho a solicitar asilo si existe temor de persecución en el país de origen.
