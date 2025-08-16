Atención. Este 16 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos impactó al anunciar que se llevará a cabo una revisión integral del proceso y los procedimientos empleados para la emisión de un número limitado de visas médicas y humanitarias temporales para refugiados palestinos de la Franja de Gaza.

Esta evaluación tiene como finalidad garantizar la efectividad y transparencia en la gestión de estos permisos. ¿Podría ocasionar complicaciones para este grupo de personas? AQUÍ todo lo que se sabe al respecto.

EE. UU. suspende visas humanitarias para refugiados palestinos de Gaza

Medios internacionales, tales como TeleSurTV informaron hace unas horas sobre la repentina suspensión de la emisión de visados de visitantes para personas provenientes de Gaza.

Esta drástica decisión responde a la necesidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva del proceso de otorgamiento de visados, esto luego de haber concedido recientemente una "pequeña cantidad" de permisos humanitarios desde el enclave palestino. La medida tiene como finalidad garantizar un control más riguroso en la gestión de estas solicitudes.

EE. UU. suspende visas humanitarias para refugiados palestinos de Gaza.

"Se están suspendiendo todas las visas de visitantes para personas de Gaza mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días", se leía en el comunicado oficial que se compartió en X, por parte del Departamento de Estado estadounidense.

Asimismo, en dicho pronunciamiento en redes sociales, el Gobierno de EE.UU. no ha ofrecido detalles sobre cuánto durará esta verificación.

EE. UU. ha cancelado visados desde inicio de año

Por otro lado, es bueno saber que, como parte de la restrictiva política migratoria, bajo la Administración de Trump, el Departamento de Estado ya había cancelado de visados desde enero de este 2025.

Incluso, suspendió visado de centenares de estudiantes extranjeros que se unieron a las protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza. Sin duda, se vendrán nuevos cambios tras las sorpresivas medidas del republicano.