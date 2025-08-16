Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos confirmó la incautación de más de 700 millones de dólares en bienes pertenecientes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien se le atribuye la dirección del Cartel de los Soles, esto en el marco de una operación anticrimen organizada por el Departamento de Justicia del país.

Esta inesperada acción que se llevó a cabo con la incautación de propiedades, vehículos A1, joyas y más lujos del mandatario. En esta nota de Líbero, todos los detalles al respecto. ¿Maduro saldrá al frente?

Gobierno de Maduro rechaza embargo de EE. UU. en bienes valorados en más US$ 700 millones

Luego de difundirse detalles del embargo a los bienes del presidente venezolano, el gobierno de dicho país no pudo evitar pronunciarse. Desde Caracas, altos funcionarios del régimen de Maduro desestimaron las acusaciones, dejando en claro que son una táctica de propaganda impulsada por la nación americana.

Entre los más destacados en su defensa se encontraban el canciller Yván Gil y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quienes emitieron declaraciones firmes en apoyo al líder chavista. Rechazaron n a la administración Trump en EE. UU.

Gobierno de Maduro rechaza embargo de EE. UU. en bienes valorados en más US$ 700 millones.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, consideró a este hecho como una "burda operación de propaganda política". Asimismo, a través de su cuenta de Telegram, Gil compartió las siguientes declaraciones, cuestionando a la administración estadounidense.

"La fiscal, en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes de Epstein, inventa un cuento contra el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie".

Diplomático niega que los bienes pertenezcan a Maduro

Por otro lado, Gil rechazó públicamente que los bienes embargados sean parte del patrimonio personal del presidente. Incluso, desmintió que aquellos aviones que fueron confiscados estén registrados con su nombre.

Aseguró que estas aeronaves pertenecen al Estado venezolano y señaló a este acto, por parte de EE. UU., como "robo internacional".