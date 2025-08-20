Destructores de Estados Unidos con este potente armamento se acercan a Venezuela | Trump endurece su ofensiva militar

Estados Unidos incrementa su presencia militar en el Caribe con el envío de tres destructores Aegis equipados con misiles guiados, submarinos y aeronaves de reconocimiento cerca de las aguas venezolanas. Esta operación, parte de la estrategia del Gobierno de Donald Trump para combatir el narcotráfico, incluirá también la llegada de aproximadamente 4.000 marines y la participación de aeronaves P-8 de patrullaje, así como buques acorazados y submarinos de ataque.

Destructores de Estados Unidos en Venezuela

Tres destructores estadounidenses, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, ya se dirigen hacia la región de Venezuela, donde permanecerán por varios meses. Su objetivo es combatir lo que Washington denomina "organizaciones terroristas internacionales" relacionadas con el narcotráfico en América Latina.

Este despliegue ocurre poco después de que Trump firmara una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a realizar operaciones militares directas contra cárteles extranjeros, incluso en aguas internacionales y territorios soberanos. Además, Estados Unidos elevó la recompensa por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cártel de los Soles y de tener vínculos con la red criminal El Tren de Aragua.

Trump intensifica la ofensiva militar contra cárteles en el Caribe.

Como respuesta, Maduro puso en marcha un "plan especial de defensa". La medida incluye la movilización de 4,5 millones de milicianos, el brazo civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El objetivo es reforzar la defensa y la unidad cívico-militar ante lo que considera amenazas de intervención extranjera.

¿Cuál es el barco más poderoso de EE. UU.?

La Marina de Estados Unidos cuenta con una flota de entre 75 y 81 destructores, principalmente de la clase Arleigh Burke, con los destructores Zumwalt (DDG-1000) como los más avanzados tecnológicamente. Estos buques destacan por su capacidad de sigilo, armamento avanzado y potencial para integrar armas de energía dirigida en el futuro.

¿Cuál es el barco más poderoso de Venezuela?

En contraste, la Armada Bolivariana de Venezuela dispone de fragatas de la clase Mariscal Sucre, patrulleros oceánicos y submarinos de fabricación alemana, con capacidades limitadas en comparación con la flota estadounidense.

La creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela subraya el incremento de la presión militar estadounidense en la región y la firme respuesta del gobierno venezolano, en medio de una escalada que podría afectar la estabilidad en el Caribe.