Últimas noticias del TPS PARA VENEZOLANOS de 2021: esto pasará con tu permiso de trabajo en abril de 2026

Miles de venezolanos en Estados Unidos que obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2021 enfrentan incertidumbre a medida que se acerca la fecha de vencimiento en abril de 2026. La gran preocupación en la comunidad es qué pasará con los permisos de trabajo (EAD) una vez que expire el TPS. Es fundamental estar informado sobre las últimas actualizaciones del TPS para venezolanos de 2021 y tomar las acciones necesarias para proteger tu estatus migratorio en EE. UU.

¿Qué pasará con el permiso de trabajo del TPS para venezolanos 2021 en abril de 2026?

Actualmente, no hay información oficial sobre la renovación o extensión de los permisos de trabajo (EAD) para venezolanos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) 2021, cuyo plazo finaliza en abril de 2026.

Para quienes renovaron su permiso de trabajo (EAD) puntualmente, la tarjeta se extendió automáticamente hasta el 10 de marzo de 2025. Esta extensión les permitió continuar trabajando legalmente mientras USCIS procesaba la nueva tarjeta.

Últimas noticias del TPS para venezolanos 2021: ¿cuánto dura el permiso de trabajo en EE. UU.?

USCIS extiende automáticamente los permisos de trabajo (EAD) para que los beneficiarios puedan seguir trabajando legalmente mientras se procesa su renovación. Esta extensión actual cubría hasta el 10 de marzo de 2025.

Después de aprobar la renovación, USCIS enviaría una nueva tarjeta EAD válida hasta el 10 de septiembre de 2025, que coincide con la vigencia del estatus TPS.

Es clave asegurarse de haber presentado la solicitud de renovación a tiempo y verificar la información directamente en el sitio oficial de USCIS para mantener el estatus y el permiso de trabajo activos.

¿Qué sucederá con el TPS para venezolanos en 2025?

En 2025, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos se divide en dos designaciones con diferentes situaciones:

TPS Venezuela 2021: Este estatus está vigente hasta el 10 de septiembre de 2025. Hasta ahora, el gobierno no ha confirmado si extenderá, renovará o finalizará este TPS . Aunque se esperaba un anuncio antes del 12 de julio de 2025, todavía no hay novedades, por lo que los beneficiarios deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de USCIS.

Este estatus está vigente hasta el 10 de septiembre de 2025. Hasta ahora, . Aunque se esperaba un anuncio antes del 12 de julio de 2025, todavía no hay novedades, por lo que los beneficiarios deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de USCIS. TPS Venezuela 2023: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que esta designación terminará el 7 de abril de 2025 . Aunque inicialmente hubo un bloqueo judicial, la Corte Suprema autorizó su finalización. No obstante, algunos beneficiarios con documentos válidos hasta octubre de 2026 podrían conservar su estatus mientras se resuelven los procesos legales pendientes.

Es importante seguir las actualizaciones oficiales de USCIS.

¿Qué es el Estatus de Protección Temporal?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un beneficio migratorio temporal que el gobierno de Estados Unidos ofrece a ciudadanos de ciertos países que están en el territorio y no pueden regresar de forma segura a su lugar de origen. Esto puede deberse a situaciones como: