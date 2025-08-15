USCIS lo confirma | Venezolanos que buscan refugio y asilo deben conocer los nuevos criterios para la entrevista

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha actualizado recientemente sus directrices para las entrevistas de asilo y refugio. Estos cambios son cruciales para miles de venezolanos que buscan protección frente a la crisis en su país.

El objetivo principal es agilizar y mejorar la evaluación de cada caso, haciendo que la preparación para la entrevista sea más determinante que nunca. Conocer las nuevas reglas y cómo presentar correctamente tu solicitud aumentará significativamente las posibilidades de éxito.

Nuevos criterios de USCIS para la entrevista de ajuste de estatus de refugiados y asilados en EE. UU.

El USCIS actualizó su política para las entrevistas en solicitudes de ajuste de estatus de refugiados y asilados. Ahora se realizan entrevistas cuando:

No se puede verificar la identidad del solicitante con la información disponible en los sistemas del USCIS o en los registros de antecedentes.

Se necesita información adicional para resolver dudas sobre la admisibilidad o evaluar posibles exenciones.

Hay preocupación sobre la inadmisibilidad porque el solicitante es ciudadano o residió en un país designado como "estado patrocinador del terrorismo" actualmente o en su última residencia.

¿Qué pasará con los venezolanos que están en Estados Unidos?

El gobierno de Estados Unidos ha emitido un mensaje claro para los venezolanos que desean entrar al país de forma legal: quienes lleguen directamente a la frontera serán devueltos a México y no se les permitirá el ingreso.

Actualmente, existe un nuevo proceso en línea que permite a los venezolanos solicitar su permiso para viajar en avión a Estados Unidos desde su lugar de residencia. Esta es la única forma legal y segura de entrar al país.

Es fundamental seguir este procedimiento y evitar presentarse en la frontera terrestre, ya que quienes intenten cruzar irregularmente serán enviados de regreso a México. Además, quienes ingresen de manera ilegal a EE. UU., México o Panamá no podrán acceder a este nuevo programa seguro.

No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia con viajes peligrosos que solo terminan en la devolución. Usa el proceso oficial y mantente protegido.