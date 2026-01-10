Números ganadores de la lotería Powerball de HOY: revisa los resultados del jackpot del 10 de enero de 2026

La emoción por el Powerball sigue creciendo en Estados Unidos mientras los jugadores esperan ansiosos los resultados del sorteo de este sábado 10 de enero de 2026. Tras el sorteo del miércoles 7 de enero, en el que nadie se llevó el premio mayor, el jackpot ha alcanzado un estimado de $122 millones de dólares, generando aún más expectativa en todo el país.

Revisa los números ganadores del Powerball

Resultados del jackpot de la lotería Powerball en vivo, hoy 10 de enero de 2026

El sorteo oficial de hoy se realizará a las 10:59 p.m. ET, y los números se transmitirán en vivo. Si quieres verificar los resultados de Powerball, puedes consultarlos inmediatamente después de la transmisión a través de nuestro sitio o en el portal oficial de la Lotería Powerball.

Recuerda que los números ganadores del último sorteo fueron: 15, 28, 57, 58, 63 con Powerball 23 y multiplicador 2x. Como no hubo un ganador del premio mayor, el monto acumulado seguirá aumentando, manteniendo a los jugadores en vilo hasta este sábado.

¿Cómo se juega Powerball?

El Powerball es uno de los juegos de lotería más populares en Estados Unidos. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números principales del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26. Además, existe la opción de agregar el Power Play, que puede multiplicar las ganancias secundarias hasta 10 veces.

El juego es sencillo, pero la expectativa y el tamaño del jackpot hacen que millones de personas compren boletos cada semana, con la esperanza de convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

¿Cuánto dinero tiene el Powerball hoy?

Después de que nadie reclamara el premio mayor en el sorteo del miércoles, el jackpot del Powerball para este sábado 10 de enero de 2026 ha crecido hasta alcanzar un estimado de $122 millones de dólares. Este impresionante monto atrae a jugadores de todo el país y genera cobertura mediática intensa, convirtiendo a este sorteo en uno de los más esperados del año.

No olvides que los resultados oficiales se actualizan en tiempo real y siempre es recomendable revisarlos en fuentes confiables para confirmar los números ganadores.