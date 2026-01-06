Powerball 07/01/26 HOY EN VIVO: cómo ver el sorteo y los números ganadores del jackpot en Estados Unidos
Ingresa AQUÍ para saber dónde ver el sorteo y los resultados que lanzará el Powerball en el trascurso del día de hoy, 7 de enero de 2025. ¿Serás el afortunado?
Este miércoles 7 de enero de 2026, se estará llevando a cabo un nuevo sorteo de Powerball, una de las loterías más reconocidas en Estados Unidos. Esta famosa lotería brinda a todos los jugadores la oportunidad de obtener premios en efectivo de mucho interés, transformando cada sorteo en un acontecimiento cargado de adrenalina.
A continuación, te vamos a ir compartiendo lo que desees saber, los números ganadores, y más. ¿Podrías ser uno de los afortunados en conseguir el premio mayor o deberás intentarlo una vez más?
Powerball 07/01/26 HOY EN VIVO: así puedes ver el sorteo y los números ganadores
Puedes seguir en VIVO el sorteo de Powerball a través de la transmisión oficial en el sitio web de la lotería o en medios asociados. La emisión en vivo empieza a las 10:59 p. m. ET, y los resultados se publican pocos minutos después de finalizado el evento, lo que permite conocer al instante los números ganadores y el estado del jackpot.
En tanto, para quienes no puedan sintonizar la transmisión a tiempo real, los resultados completos estarán disponibles de manera mucho más ágil en los portales oficiales de cada estado de EE. UU., facilitando así el acceso a la información importante. Líbero también expondrá los números ganadores.
¿Qué días se llevan a cabo los sorteo de Powerball?
Es bueno mencionar que los sectores de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).
Esta frecuencia brinda a los jugadores múltiples oportunidades para participar a lo largo de la semana. Es necesario tener en cuenta que la venta de boletos generalmente se cierra entre una y dos horas antes de cada sorteo, lo que varía según el estado o la plataforma utilizada para la compra.
Así puedes verificar los boletos de la lotería Powerball?
- Revisa de manera exhaustiva los números en tu boleto: confirma los cinco números principales y el número Powerball.
- Verifica los resultados oficiales: visita el sitio oficial de Powerball o sigue los anuncios de medios locales confiables.
- Utilizar aplicaciones oficiales: algunas aplicaciones de lotería permiten escanear tu boleto y verificar automáticamente si has ganado.
- Conocer las fechas y sorteos: debes asegurar que estás verificando tu boleto contra los números del sorteo correcto, en este caso, el 3 de enero de 2026.
- Guarda siempre tu boleto en un lugar seguro hasta confirmar los resultados y reclamar cualquier premio.
