El defensor de la selección peruana que espera su oportunidad para sumar minutos en Alianza Lima

Ya entrena con el equipo blanquiazul y podría ser el sucesor de Carlos Zambrano en Alianza Lima, tiene todo el potencial.

Fabian Vega
Joya del fútbol peruano espera brillar en Alianza Lima
Joya del fútbol peruano espera brillar en Alianza Lima | Alianza Lima
Alianza Lima puede sufrir en defensa, pero opciones tiene varias y debería mirar a los elementos más prometedores de su plantel. Tienen un defensa central con proyección que podría jugar en la selección peruana. Ya es parte de las categorías menores, pero este año podríamos verlo en el equipo de Menezes. Su contunuidad será clave y espera tenerla en Matute

"Además de seguir entrenando con Alianza Lima, Jhoao Velásquez viene realizando trabajos de forma independiente con Edder Benítez, preparador que fue parte de los últimos procesos eliminatorios con la Selección Peruana. El “Potrillo” está al acecho de una oportunidad para sumar minutos en el equipo de Pablo Guede", reveló el periodista Gerson Cuba.

Video: Gerson Cuba

¿Quién es Jhoao Velásquez ?

El canterano de Alianza Lima es nieto del reconocido 'Patrón' Velásquez y se formó en el club de La Victoria con el fin de convertirse en figura del primer equipo. Si bien esta temporada no ha tenido minutos, como se ve sigue trabajando para poder entrar en consideración por Pablo Guede. Tranquilamente podría ser el reemplazo de Carlos Zambrano, tiene 20 años.

Estuvo en la pretemporada con el equipo en Uruguay y llegó a jugar ante Unión de Argentina, pero si no es convocado es por decisión del DT. Parece que quieren darle prioridad a los jugadores más experimentados. Si no se fue a préstamo es porque luchará por una oportunidad, el año pasado jugó 9 partidos y 4 de ellos fueron en la Copa Libertadores.

¿Qué pasó con Carlos Zambrano?

El defensa se vio envuelto en un caso de abuso sexual en Uruguay y terminó siendo denunciado. Alianza Lima decidió desligarse de él, mientras tanto siguen las investigaciones para saber si es inocente o culpable.

