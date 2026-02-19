- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs. Sport Boys
- Boca Juniors vs Racing Club
- Puebla vs América
- Universitario
- Sporting Cristal
- Programación Liga 1
- Tabla Sudamericano de Clubes Vóley
América vs. Puebla por Torneo Clausura de Liga MX: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
América vs. Puebla chocan este viernes por la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Conoce los horarios y qué canal transmite el partido EN VIVO.
América vs. Puebla se enfrentan este viernes 20 de febrero, desde el Estadio Cuauhtémoc, en un partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
América vs. Puebla: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga MX de México y deseas sintonizar el partido entre América vs. Puebla, por la séptima jornada, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 21:06 horas
- Perú: 22:06 horas
- Colombia: 22:06 horas
- Ecuador: 22:06 horas
- Bolivia: 23:06 horas
- Venezuela: 23:06 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 23:06 horas
- Argentina: 00:06 horas (del sábado 21)
- Brasil: 00:06 horas (del sábado 21)
- Chile: 00:06 horas (del sábado 21)
- Paraguay: 00:06 horas (del sábado 21)
- Uruguay: 00:06 horas (del sábado 21)
¿Dónde ver América vs. Puebla?
- México: TV Azteca 7 y Fox ONE
- Estados Unidos: TUDN
- Centroamérica: Azteca Deportes
- Perú y resto de Sudamérica: VIX Premium
América vs. Puebla por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes América y Puebla se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga MX, el conjunto americanista está en el décimo lugar, mientras que la 'Franja' ocupa el puesto 13.
Los 'Águilas', con 8 puntos, necesitan ganar y al mismo tiempo esperar que los cuatro equipos que pueden traspasar sumen de a tres, de esa forma podrán meterse a la zona de clasificación para la liguilla. Por su parte, los 'Camoteros' tienen 5 unidades y el panorama de avanzar de fase es complicado.
América vs. Puebla: alineaciones probables
América: Malagón; Álvarez, Cáceres, Juárez, Borja; Rodrigo Dourado, Dos Santos, Sánchez, Dávila, Rodríguez; Henry Martin.
Puebla: Gutiérrez; Moreno, Navarro, Vargas, Díaz; Rey, Organista, Baltazar, Gómez, Garnica; Lozano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90