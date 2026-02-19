América vs. Puebla por Torneo Clausura de Liga MX: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

América vs. Puebla se enfrentan este viernes 20 de febrero, desde el Estadio Cuauhtémoc, en un partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

América vs. Puebla: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga MX de México y deseas sintonizar el partido entre América vs. Puebla, por la séptima jornada, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 21:06 horas

Perú: 22:06 horas

Colombia: 22:06 horas

Ecuador: 22:06 horas

Bolivia: 23:06 horas

Venezuela: 23:06 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 23:06 horas

Argentina: 00:06 horas (del sábado 21)

Brasil: 00:06 horas (del sábado 21)

Chile: 00:06 horas (del sábado 21)

Paraguay: 00:06 horas (del sábado 21)

Uruguay: 00:06 horas (del sábado 21)

¿Dónde ver América vs. Puebla?

México: TV Azteca 7 y Fox ONE

Estados Unidos: TUDN

Centroamérica: Azteca Deportes

Perú y resto de Sudamérica: VIX Premium

América vs. Puebla por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes América y Puebla se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga MX, el conjunto americanista está en el décimo lugar, mientras que la 'Franja' ocupa el puesto 13.

Los 'Águilas', con 8 puntos, necesitan ganar y al mismo tiempo esperar que los cuatro equipos que pueden traspasar sumen de a tres, de esa forma podrán meterse a la zona de clasificación para la liguilla. Por su parte, los 'Camoteros' tienen 5 unidades y el panorama de avanzar de fase es complicado.

América vs. Puebla: alineaciones probables

América: Malagón; Álvarez, Cáceres, Juárez, Borja; Rodrigo Dourado, Dos Santos, Sánchez, Dávila, Rodríguez; Henry Martin.

Puebla: Gutiérrez; Moreno, Navarro, Vargas, Díaz; Rey, Organista, Baltazar, Gómez, Garnica; Lozano.