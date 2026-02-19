0

América vs. Puebla por Torneo Clausura de Liga MX: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

América vs. Puebla chocan este viernes por la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Conoce los horarios y qué canal transmite el partido EN VIVO.

Jostein Canales
América y Puebla juegan este viernes por la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
América y Puebla juegan este viernes por la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. | Foto: Club Puebla / Club América
COMPARTIR

América vs. Puebla se enfrentan este viernes 20 de febrero, desde el Estadio Cuauhtémoc, en un partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Lanús derrotó 1-0 a Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Lanús derrotó a Flamengo y acaricia el título de la Recopa Sudamericana 2026

América vs. Puebla: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga MX de México y deseas sintonizar el partido entre América vs. Puebla, por la séptima jornada, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 21:06 horas
  • Perú: 22:06 horas
  • Colombia: 22:06 horas
  • Ecuador: 22:06 horas
  • Bolivia: 23:06 horas
  • Venezuela: 23:06 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 23:06 horas
  • Argentina: 00:06 horas (del sábado 21)
  • Brasil: 00:06 horas (del sábado 21)
  • Chile: 00:06 horas (del sábado 21)
  • Paraguay: 00:06 horas (del sábado 21)
  • Uruguay: 00:06 horas (del sábado 21)

¿Dónde ver América vs. Puebla?

  • México: TV Azteca 7 y Fox ONE
  • Estados Unidos: TUDN
  • Centroamérica: Azteca Deportes
  • Perú y resto de Sudamérica: VIX Premium

América vs. Puebla por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes América y Puebla se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga MX, el conjunto americanista está en el décimo lugar, mientras que la 'Franja' ocupa el puesto 13.

Los 'Águilas', con 8 puntos, necesitan ganar y al mismo tiempo esperar que los cuatro equipos que pueden traspasar sumen de a tres, de esa forma podrán meterse a la zona de clasificación para la liguilla. Por su parte, los 'Camoteros' tienen 5 unidades y el panorama de avanzar de fase es complicado.

América vs. Puebla: alineaciones probables

América: Malagón; Álvarez, Cáceres, Juárez, Borja; Rodrigo Dourado, Dos Santos, Sánchez, Dávila, Rodríguez; Henry Martin.

Puebla: Gutiérrez; Moreno, Navarro, Vargas, Díaz; Rey, Organista, Baltazar, Gómez, Garnica; Lozano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Lo más visto

  1. Lanús derrotó a Flamengo y acaricia el título de la Recopa Sudamericana 2026

  2. Debut soñado: Alfonso Barco brilla en la victoria del HNK Rijeka en la Conference League

  3. Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha, hora y estadio del partido de vuelta por Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano