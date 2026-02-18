Lanús vs Flamengo EN VIVO por Recopa Sudamericana: pronóstico, hora y canal de transmisión

Momento de ver este partidazo entre Lanús vs Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana en el Estadio Ciudad Lanús Néstor Díaz Pérez. Este cotejo se llevará a cabo el jueves 19 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Argentina y Brasil) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.

Este compromiso tiene como protagonistas a los vigentes campeones de la Copa Libertadores y Sudamericana. Como se conoce, ahora el formato involucra que el choque sea de ida y vuelta, siendo Lanús el primer combinado en ser local, mientras que la vuelta se dará en tierras brasileñas.

No obstante, es claro indicar que el Granate no llega en un gran momento en la Liga Profesional de Argentina. Encadena tres partidos sin conocer de victorias, siendo el último una caída ante Independiente en condición de visita. Actualmente, es sexto en la tabla de posiciones y se mantiene en zona de Playoffs.

Por su parte, Flamengo viene afrontando dos torneos a la par como el Brasileirao y la Copa Taca Guanabara. Justamente, en este último certamen acaba de superar a Botafogo y clasificar a la instancia de semifinales. Un gran momento para el 'Mengao' que desea seguir haciendo historia en su nación y a nivel continental.

En lo que respecta al palmarés, Lanús llegó a afrontar una vez la Recopa Sudamericana en la temporada 2014, pero perdió el choque en un marcador global de 5-3. En el caso de Flamengo, tuvo dos ocasiones para pelear este certamen y obtuvo un trofeo en la edición 2020 al vencer 5-2 a Independiente del Valle.

Conmebol anuncia la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo.

¿Cuándo juega Flamengo vs Lanús?

El partido de ida de la Recopa Sudamericana entre Flamengo vs Lanús se juega este jueves 19 de febrero en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez en Argentina. Ambos elencos ya concentran en dicho territorio en busca de sacar una ventaja en los primeros 90 minutos de compromiso.

¿A qué hora juega Flamengo vs Lanús?

Este choque internacional entre Flamengo vs Lanús por la Recopa Sudamericana inicia a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Argentina y Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Venezuela, Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 21:30 horas

España: 01:30 horas (viernes 20 de febrero)

¿Dónde ver Flamengo vs Lanús?

El partido entre Flamengo vs Lanús por la ida de la Recopa Sudamericana se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo mediante Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Posibles formaciones de Flamengo vs Lanús

Lanús: Nahuel Losada, Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina, Agustin Cardozo, Franco Watson, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio y Walter Bou.

Flamengo: Agustin Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta, Everton y Pedro.

Flamengo vs Lanús: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Flamengo se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Lanús en esta ida de la Recopa Sudamericana. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS LANÚS EMPATE FLAMENGO Betsson 3.70 3.25 1.98 Betano 4.05 3.35 2.07 Bet365 3.50 3.50 2.00 1XBet 3.80 3.24 2.02 Doradobet 4.00 3.25 2.10

Historial y estadísticas de Flamengo vs Lanús

A lo largo de la historia, Flamengo y Lanús se han enfrentado en dos oportunidad en competencia internacional. Se dio en la temporada 2012 de la Copa Libertadores, en el que ambos conjuntos compartieron grupo. El primero choque en Brasil fue victoria del 'Mengao' por 3-0, mientras que la vuelta en Argentina fue empate de 1-1.