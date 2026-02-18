- Hoy:
¿A qué hora juega Flamengo vs Lanús, canal de transmisión y dónde ver Recopa Sudamericana?
Lanús vs Flamengo protagonizarán el duelo por la ida de la definición de la Recopa Sudamericana, en el estadio Néstor Díaz Pérez. Sigue dónde y a qué hora ver el partido.
Lanús y Flamengo se enfrentarán cara a cara este jueves 19 de febrero por el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez desde las 7.30 p. m. en el horario peruano y será el primer duelo en la definición del campeón continental.
¿A qué hora juega Flamengo vs Lanús?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Flamengo vs Lanús, por la ida de la Recopa Sudamericana.
- Perú, Ecuador y Colombia: 7.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9.30 p. m.
- México y Centroamérica: 6.30 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8.30p.m.
- España: 1.30 a. m. (jueves 19)
¿Dónde ver Flamengo vs Lanús EN VIVO y EN DIRECTO?
El partido entre Flamengo vs Lanús, por la ida de la Recopa Sudamericana, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney Plus en el continente sudamericano.
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
- Italia: Como
- Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- EE. UU.: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
Flamengo vs Lanús por la Recopa Sudamericana
Lanús afronta este compromiso con el impulso de un comienzo de temporada alentador. Además de un triunfo contundente en la Copa Argentina, el conjunto argentino ha mostrado solidez en el Torneo Clausura, lo que refuerza su ilusión de sacar ventaja en casa y llegar con tranquilidad en el duelo de vuelta, que se realizará en el Estadio Maracaná.
Del otro lado, Flamengo busca reencontrarse con su mejor versión tras un arranque irregular de año. Luego de caer en la Supercopa frente a Corinthians y sin lograr aún una victoria en el torneo local, el 'Fla' ve en esta final la posibilidad de cambiar el rumbo y sumar su primer trofeo del 2026.
Flamengo vs Lanús: posibles alineaciones
Flamengo: Agustin Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton, Pedro. DT: Filipe Luis.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
