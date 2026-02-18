- Hoy:
Cristiano Ronaldo vs. Renato Tapia por cuartos de final de AFC Champions League 2: fecha, hora y canal
Cristiano Ronaldo y Renato Tapia juegan por los cuartos de final de la AFC Champions League 2. Horarios y canales para ver EN VIVO el partido.
¡Un partidazo! Cristiano Ronaldo y Renato Tapia se medirán por los cuartos de final de la AFC Champions League 2. Al Nassr (equipo de 'Cr7') y Al Wasl (conjunto del volante peruano) lograron superar sus respectivas llaves y el sueño de llevarse la copa está latente.
¿Cuándo juega Al Nassr de Cristiano Ronaldo contra Al Wasl de Renato Tapia?
El partido entre Al Nassr y Al Wasl se juega el próximo martes 3 de marzo en el Estadio Zabeel (por la ida) y la revancha se desarrollará el 10 de marzo en Al Awwal Park.
Horarios y dónde ver Al-Wasl vs. Al Nassr
Los horarios del partido entre Cristiano Ronaldo y Renato Tapia aún no están programados. El duelo será transmitido en vivo por Disney Plus para América Latina.
¿Cristiano Ronaldo seguirá en Al Nassr?
En las últimas semanas, el nombre de Cristiano Ronaldo desató el debate en las redes sociales. Trascendió que el astro portugués estaba analizando dejar Al Nassr y dar el salto a una liga más competitiva.
Sin embargo, los rumores se aclararon y el atacante está sólido en Al Nassr. Para el duelo ante Arkadag, 'Cr7' no fue convocado.
Medios internacionales explicaron que Cristiano Ronaldo no fue convocado por Jorge Jesús para que pueda descansar y llegar en gran nivel al duelo ante Al Hazm por la fecha 23 de la Liga S
