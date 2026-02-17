¿Viene a Lima? Cristiano Ronaldo y el guiño a Perú en medio de la presunta llegada con Al Nassr

Una de los eventos que se viene trabajando desde hace meses es la posible llegada de Al Nassr al Perú con presencia de Cristiano Ronaldo. Millones de aficionados nacionales esperan la confirmación de este espectáculo, y en medio de ello se filtró un "guiño" de 'CR7' con la marca de nuestro país.

Cristiano Ronaldo y el guiño a Perú

Recientemente, se difundió una entrevista de Agustín Creevy con Paulo Dybala, actual delantero argentino del AS Roma. Como se recuerda, 'La Joya' tuvo la chance de compartir club con Cristiano Ronaldo en la Juventus, por lo que lo conoció el día a día del atacante luso.

Justamente, reveló que 'CR7' comenzó a tomar mate por tener apego a Argentina gracias a su pareja Giorgina. Sin embargo, Dybala se percató que llevaba siempre un termo peruano, el cual llamó mucho la atención en él y el resto de sus compañeros. Un momento único que recuerda el atacante de la albiceleste.

"Juego con Cristiano después de 3 años de estar en la Juventus. Jugué con los dos (Messi y Cristiano). Cristiano era muy profesional en los cuidados, en la rutina. Nunca se salía de nada. La mente enfocada en eso. Tomaba mate. Él tenía mate. Era gracioso porque tenía un termo medio peruano, así tenía cosas de Perú, diferente al de nosotros. Era un mate más grande y yo lo boludeaba", manifestó.

¿Cristiano Ronaldo llegará al Perú?

A fines del mes de enero, André Prada, CEO de Sound Music, productora que permitió la llegada de Lionel Messi a Lima, tuvo una entrevista con L1 MAX para revelar que tiene la idea de no solo traer a Barcelona de España al Perú, sino también a Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Un hecho que viene trabajando y que espera concretar con el pasar de los meses.