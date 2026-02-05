Al Nassr vs. Al Ittihad EN VIVO por Liga Profesional Saudí: horario, dónde ver y pronóstico

Los clubes Al Nassr vs. Al Ittihad juegan EN VIVO este viernes un partido atractivo por la fecha 21 de la Liga Profesional Saudí en el King Saud University Stadium de Riad. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio árabe y otros países del mundo, la transmisión está a cargo del servicio de streaming Thmanyah. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Al Nassr llega al duelo contra Al Ittihad con una racha de cinco victorias seguidas en la Liga Profesional Saudí, competición en la que se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con un partido menos. Además, y como pasó en la fecha anterior, Cristiano Ronaldo no estará ni en la banda de suplentes.

Vale resaltar que 'CR7', quien recientemente acaba de cumplir 41 años, ha dado a conocer su malestar debido a la manera en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) gestiona a los clubes bajo su control y las inversiones en el mercado de fichajes.

Por su parte, los 'Tigres' visitarán la cancha de los 'Caballeros de Najd' sin dos jugadores valiosos que decidieron alejarse del club: Karim Benzema y N'Golo Kanté. El primero rescindió contrato porque consideró irrespetuosa la oferta del club de Yeda para renovar, mientras que el segundo decidió ir a jugar al Fenerbahçe de Turquía.

¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Ittihad EN VIVO?

Arabia Saudita: Tabii, Thmanyah y JACO

Brasil: BandSports, Zapping, Claro TV, Canal GOAT, Sky Plus y Vivo Play

Colombia: Tabii

México: Tabii y FOX One

España: Movistar Plus y tabii

Estados Unidos: Fox Soccer Plus, FOX Deportes, Fox Sports App, FOX One y fuboTV

Al Nassr vs. Al Ittihad: horario del partido

México: 11:30 horas

Perú: 12:30 horas

Ecuador: 12:30 horas

Colombia: 12:30 horas

Bolivia: 13:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 13:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Brasil: 14:30 horas

Chile: 14:30 horas

Paraguay: 14:30 horas

Uruguay: 14:30 horas

Arabia Saudita: 20:30 horas

Al Nassr vs. Al Ittihad: pronóstico y cuánto paga en apuestas