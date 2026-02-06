0

¿A qué hora juega Barcelona vs Mallorca, canal de transmisión y dónde ver partido de LaLiga?

Barcelona vs Mallorca se enfrentan este sábado 7 de febrero en el Camp Nou, por la fecha 23 de la Liga de España.

Barcelona vs Mallorca juegan este sábado 7.
Barcelona vs Mallorca juegan este sábado 7. | composición Líbero
Barcelona recibirá a Mallorca este sábado 7 en el Camp Nou por la jornada 23 de LaLiga 2025/26, en un compromiso que puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos. El encuentro está programado para las 10.15 a. m. en el horario peruano, y contará con transmisión vía Disney+ para Sudamérica.

¿A qué hora juega Barcelona vs Mallorca?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Barcelona vs Mallorca, por LaLiga:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
  • España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Real Barcelona vs Mallorca EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Barcelona vs Mallorca, por LaLiga de España, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney + en el continente sudamericano. En España va por Movistar y LaLiga TV.

¿Qué canal transmite Real Barcelona vs Mallorca?

  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
  • Canadá: TSN+, TSN5
  • EE. UU.: ESPN Select, fuboTV, ESPN App

Barcelona vs Mallorca por LaLiga

Barcelona afronta este duelo como líder del campeonato con 55 unidades, apenas un punto por encima del Real Madrid, por lo que buscará sostener su ventaja en la cima. Del otro lado, el cuadro mallorquín necesita seguir acumulando resultados positivos con el objetivo de alejarse de la zona baja y encaminar su permanencia en la máxima categoría.

En cuanto a sus últimos compromisos, el Barça llega motivado tras imponerse 2-1 al Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey. Mallorca, por su parte, también arriba con buen ánimo luego de vencer 4-1 a Sevilla por la fecha 22 del torneo local.

El antecedente más reciente entre ambos en esta temporada se dio el 16 de agosto de 2025, cuando Barcelona se impuso por 3-0 en condición de visitante, con anotaciones de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal, resultado que ahora intentará repetir ante su gente.

