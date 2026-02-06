Barcelona vs Atlético de Madrid: fecha, hora y canal para ver las semifinales de Copa del Rey

¡Camino a la gran final! Se realizó el sorteo de la Copa del Rey y la suerte dictaminó que Barcelona se enfrente al Atlético de Madrid por las semifinales del torneo. Ambas escuadras afrontarán una emocionante llave con duelos de ida y vuelta con el objetivo de encaminarse rumbo al título.

¿Cuándo juega Barcelona vs Atlético de Madrid por la Copa del Rey?

De acuerdo a lo informado por la Real Federación Española de Fútbol, el enfrentamiento de ida entre Barcelona vs Atlético de Madrid por las semifinales de la Copa del Rey se disputarán entre el 10 y 12 de febrero. Por su parte, la vuelta donde se definirá al clasificado a la gran final se jugará entre el 3 y 5 de marzo.

Los 'Colchoneros' serán locales en el primer partido que se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Mientras que la llave se definirá en el Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Atlético de Madrid quedaron alineados en las semifinales de la Copa del ReY.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid por semifinales de Copa del Rey?

De momento, no ha definido los horarios para las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, se prevé que el Barcelona vs Atlético de Madrid se desarrolle a las 9:00 p.m. (hora de España) y 3:00 p.m. (hora peruana) como se tiene acostumbrado en los partidos del torneo, aunque aún se deberá confirmar.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?

El partido entre Barcelona vs Atlético de Madrid contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal abierta de América TV (canal 4) para todo el territorio peruano. De esta forma, los hinchas lo podrán ver de forma gratuita. Asimismo, la transmisión estará disponible por vía streaming mediante la app de América TVGO.

¿Cómo llegan los equipos a la semifinales?

Barcelona ha tenido un gran estado de forma en lo que va de la temporada y apunta a conseguir todo los títulos en esta temporada. La escuadra de Hansi Flick encadena una buena racha de 5 victorias consecutivas y llegará a las semifinales luego de enfrentar al Mallorca por LaLiga.

El cuadro 'culé' ha tenido un paso perfecto en la Copa del Rey, aunque no ha terminado goleando como se esperaba, al haberse enfrentado a rivales de menor categoría.

Barcelona venció 3-1 al Atlético de Madrid en su último enfrentamiento de la temporada. Foto:AFP

Por su parte, Atlético de Madrid llega con un presente más irregular en la temporada, dejando un rendimiento que ha despertado las críticas de sus hincha. Por ello, este partido resultará vital para cambiar su imagen y poder conseguir un título en este año al mando de Diego Simeone, en el que sería su último año como DT de los 'Colchoneros'.