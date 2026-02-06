0

Barcelona vs Atlético de Madrid: fecha, hora y canal para ver las semifinales de Copa del Rey

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán en un emocionante partido por la semifinales de la Copa del Rey. Conoce aquí el día, hora y canales confirmados para este duelo.

Angel Curo
Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid por la semifinales de la Copa del Rey
Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid por la semifinales de la Copa del Rey | Composición: Líbero
COMPARTIR

¡Camino a la gran final! Se realizó el sorteo de la Copa del Rey y la suerte dictaminó que Barcelona se enfrente al Atlético de Madrid por las semifinales del torneo. Ambas escuadras afrontarán una emocionante llave con duelos de ida y vuelta con el objetivo de encaminarse rumbo al título.

Prensa de Brasil se refiere al rendimiento de Erick Noriega en Gremio ante Botafogo.

PUEDES VER: Prensa brasileña apunta contra Erick Noriega tras goleada a Botafogo: "Aún necesita..."

¿Cuándo juega Barcelona vs Atlético de Madrid por la Copa del Rey?

De acuerdo a lo informado por la Real Federación Española de Fútbol, el enfrentamiento de ida entre Barcelona vs Atlético de Madrid por las semifinales de la Copa del Rey se disputarán entre el 10 y 12 de febrero. Por su parte, la vuelta donde se definirá al clasificado a la gran final se jugará entre el 3 y 5 de marzo.

Los 'Colchoneros' serán locales en el primer partido que se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Mientras que la llave se definirá en el Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona vs Atlético de Madrid quedaron alineados en las semifinales de la Copa del ReY.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid por semifinales de Copa del Rey?

De momento, no ha definido los horarios para las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, se prevé que el Barcelona vs Atlético de Madrid se desarrolle a las 9:00 p.m. (hora de España) y 3:00 p.m. (hora peruana) como se tiene acostumbrado en los partidos del torneo, aunque aún se deberá confirmar.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?

El partido entre Barcelona vs Atlético de Madrid contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal abierta de América TV (canal 4) para todo el territorio peruano. De esta forma, los hinchas lo podrán ver de forma gratuita. Asimismo, la transmisión estará disponible por vía streaming mediante la app de América TVGO.

¿Cómo llegan los equipos a la semifinales?

Barcelona ha tenido un gran estado de forma en lo que va de la temporada y apunta a conseguir todo los títulos en esta temporada. La escuadra de Hansi Flick encadena una buena racha de 5 victorias consecutivas y llegará a las semifinales luego de enfrentar al Mallorca por LaLiga.

El cuadro 'culé' ha tenido un paso perfecto en la Copa del Rey, aunque no ha terminado goleando como se esperaba, al haberse enfrentado a rivales de menor categoría.

Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona venció 3-1 al Atlético de Madrid en su último enfrentamiento de la temporada. Foto:AFP

Por su parte, Atlético de Madrid llega con un presente más irregular en la temporada, dejando un rendimiento que ha despertado las críticas de sus hincha. Por ello, este partido resultará vital para cambiar su imagen y poder conseguir un título en este año al mando de Diego Simeone, en el que sería su último año como DT de los 'Colchoneros'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Prensa brasileña apunta contra Erick Noriega tras goleada a Botafogo: "Aún necesita..."

  2. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este viernes 6 de febrero

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano