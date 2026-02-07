0
Real Madrid vs Valencia EN VIVO y EN DIRECTO: alineaciones, hora, canal y dónde ver partido de LaLiga

Valencia y Real Madrid se enfrentan este domingo 7 de febrero en Mestalla, válido a la jornada 23 de LaLiga. El partido comienza a las 3:00 p. m. hora peruana.

Sandra Morales
Valencia recibe a Real Madrid en la jornada 23 de LaLiga
Valencia recibe a Real Madrid en la jornada 23 de LaLiga | FOTO: LIBERO
Partido clave para el Real Madrid que visita a Valencia este domingo 8 de febrero en el estadio Mestalla a partir de las 3:00 p. m. hora peruana / 9:00 p. m. hora de España. La transmisión de este duelo estará a cargo de DIRECTV y DGO.

Barcelona goleó 3-0 a Mallorca por la fecha 23 de LaLiga EA Sports

PUEDES VER: Barcelona se consolida en la cima de LaLiga: aplastó 3-0 a Mallorca con golazo de Yamal

El equipo de Álvaro Arbeloa juega sabiendo el resultado del Barcelona, que se impuso este sábado por 3-0 sobre Mallorca. En esa línea, los merengues necesitan sumar tres puntos para acercarse más al clásico rival y no dejarlo el camino libre en la lucha por conquistar el título liguero de la temporada.

Para este duelo contra Valencia, el brasileño Vinicus es la gran ausencia en el Madrid. El habilidoso y desequilibrante futbolista arrastra una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, él no es el único ausente para dicho encuentro, ya que tampoco estarán disponibles Bellingham, Militao y Rodrygo. La buena noticia es que el comando técnico podrá contar con Trent, Rüdiger y Mendy.

La situación de Valencia y Madrid son completamente distintas. Por un lado están los merengues que se ubican segundos en la tabla con 54 puntos, mientras que al frente están 'Los Che', que marchan en las última posiciones con apenas 23 puntos. De hecho, solo un punto los separa de la zona del descenso. Por lo tanto, ambos equipos tienen la obligación de ganar.

Valencia vs Real Madrid: alineaciones

Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Tárrega, Copete o Núñez, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic o Guido, Diego López; Beltran y Hugo Duro o Sadiq.

Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Güler, Mbappé y Brahim.

Real Madrid vs Valencia: canal y dónde ver transmisión

La transmisión del partido entre Valencia y Real Madrid se verá por la señal en vivo de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo mediante la app de DGO desde cualquier dispositivo móvil.

  • Argentina: DirecTV Sports
  • Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DIRECTV Sports.
  • Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, LaLiga TV
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV

Real Madrid vs Valencia: hora del partido

  • México: 2:00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 3:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia: 4:00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami):4:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 5:00 p. m.
  • España:9:00 p. m.

Valencia vs Real Madrid: Apuestas y pronóstico

APUESTASVALENCIAXREAL MADRID
BETSSON5.404.251.58
BETANO5.604.401.63
1XBET5.584.521.63

Real Madrid vs Valencia: últimos resultados

  • Real Madrid 4-0 Valencia
  • Real Madrid 1-2 Valencia
  • Valencia 1-2 Real Madrid
  • Valencia 2-2 Real Madrid
  • Real Madrid 5-1 Valencia

No olvides revisar tu agenda deportiva

