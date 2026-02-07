0
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura
Universitario vs Cusco FC hoy desde el Inca Garcilaso de la Vega

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Valencia y dónde ver partido de LaLiga de España?

Revisa el horario y canal de transmisión para el partido entre Real Madrid vs. Valencia por LaLiga, este domingo 8 de febrero.

Francisco Esteves
Real Madrid vs. Valencia por LaLiga.
Real Madrid vs. Valencia por LaLiga. | Foto: Composición Líbero.
Por la fecha número 23 de LaLiga de España, Real Madrid visitará al Valencia en Mestalla este domingo 8 de febrero con el objetivo de conseguir los tres puntos y así seguir pisándole los talones al Barcelona. Por ello, en esta nota te contamos el horario oficial y canal confirmado para ver el emocionante encuentro, dependiendo el país en el que te encuentres.

Real Madrid

Real Madrid está a solo un punto del Barcelona.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Valencia?

Te dejamos el horario de transmisión dependiendo tu país:

  • México y Costa Rica: 14.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay: 17.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Valencia?

El partido entre Real Madrid y Valencia por la fecha 23 de LaLiga de España será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, si quieres ver el duelo de forma totalmente online, podrás hacerlo vía Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming internacional.

Real Madrid vs. Valencia: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Güler, Mbappé y Brahim.

Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Tárrega, Copete o Núñez, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic o Guido, Diego López; Beltran y Hugo Duro o Sadiq.

¿Cómo llega el Real Madrid?

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa marcha en la segunda casilla de LaLiga con 54 unidades, mientras que el Barcelona tiene 58, y por ello es importante que consiga una victoria sobre Valencia. Los merengues llevan seis victorias de forma consecutiva en el torneo doméstico y el fin de semana pasada vencieron 2-1 al Rayo Vallecano, por lo que se encuentran en una racha sensacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

