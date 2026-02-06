Barcelona vs. Mallorca EN VIVO por ESPN: pronóstico, cuándo juega, horario y dónde ver LaLiga

Partidazo en el Spotify Camp Nou entre Barcelona vs Mallorca por la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Ambos elencos se verán cara a cara este sábado 7 de febrero a partir de las 10:15 hora peruana (15:15 horas GMT). La transmisión de estos vibrantes 90 minutos va por ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

Momento de ver al líder del certamen español en su casa ante un elenco duro de roer como Mallorca. El plantel liderado por Hansi Flick no escatimará en esfuerzos, pese a ser el gran favorito para conseguir los tres puntos. Los blaugranas encadenan cinco victorias seguidas entre LaLiga, Champions League y Copa del Rey; por lo que tienen argumentos para sacar adelante este cotejo.

En la antesala del encuentro, el estratega alemán de los 'culés' fue claro al decir que está conforme con el rendimiento del equipo. Sabe de las virtudes de Mallorca, pese a no estar en una zona de la clasificación muy cómoda. Uno de los jugadores a tener en cuenta es Muriqi, quien con 14 goles se perfila a ser el arma letal de Mallorca en estos 90 minutos.

"A veces quizá es mucho más sencillo cuando marcas, así que hacerlo es importante. Estoy contento con el estilo y cómo jugamos al fútbol. Tenemos que estar más centrados para acabar la jugada. Creo que el equipo está en muy buen momento de forma, jugamos contra el Mallorca y tienen a Muriqi que está haciendo una gran temporada con catorce goles", declaró Hansi Flick en rueda de prensa.

Por si fuera poco, Barcelona anunció por todo lo alto la renovación de contrato de Fermín hasta 2031. Un hecho que no solo encanta a los hinchas, sino a todo el comando técnico que lidera Flick. Un jugador que se ha vuelto clave en la institución de Cataluña y que ahora se perfila a tener minutos en este choque de LaLiga.

Barcelona y Mallorca serán protagonistas de esta jornada de LaLiga.

¿Cuándo juega Barcelona vs Mallorca?

El partido entre Barcelona vs Mallorca por la fecha 23 de LaLiga se disputa el sábado 7 de febrero en el Spotify Camp Nou. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos para sus respectivos objetivos, por lo que no guardarán nada en la búsqueda de la victoria en estos 90 minutos.

¿A qué hora juega Barcelona vs Mallorca?

El compromiso entre Barcelona vs Mallorca por LaLiga inicia a partir de las 10:15 hora peruana (15:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 09:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas

Venezuela, Bolivia: 11:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:15 horas

España: 16:15 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Mallorca?

La transmisión del partido de LaLiga entre Barcelona vs Mallorca se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus, el cual lo puedes sintonizar mediante tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Mallorca

Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: Disney+ Premium

México: Sky Sports, Sky+, izzi

España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV, Movistar Plus

Estados Unidos: ESPPN Select, fuboTV, ESPN App

Posibles alineaciones de Barcelona vs Mallorca

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; y Ferrán Torres.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Antonio Sánchez, Mascarell, Samu Costa, Darder; Muriqi y Jan Virgili.

Barcelona vs Mallorca: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Barcelona se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria ante Mallorca por LaLiga. Un cotejo lleno de goles por el que se puede intuir que habrá 3 goles o más (2.5+), sabiendo de la ofensiva de los 'culés' en las jornadas del certamen local. Dicho ello, te damos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS BARCELONA EMPATE MALLORCA Betsson 1.14 8.80 16.50 Betano 1.18 8.50 16.50 Bet365 1.14 9.00 15.00 1XBet 1.21 9.25 11.90 Doradobet 1.17 9.50 17.00

Barcelona vs Mallorca: historia y estadísticas

Así le fue a Barcelona y Mallorca en sus últimos 5 encuentros oficiales: