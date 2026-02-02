Barcelona vs Albacete EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal y dónde ver partido de Copa del Rey
Barcelona visita al Albacete en el estadio Carlos Belmonte por cuartos de final de la Copa del Rey este martes 3 de febrero a partir de las 3:00 p. m. hora peruana.
Este martes 3 de febrero, Barcelona enfrenta a Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey. El duelo que se disputará en el estadio Carlos Belmonte, empezará a partir de las 3:00 p. m. hora peruana / 9:00 p. m. hora de España y la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y América TV.
Este enfrentamiento causa mucha expectativa en todo el mundo, ya que el Albacete viene de eliminar en la ronda pasada al Real Madrid en un infartante partido. El equipo que se ubica en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha sueña con seguir haciendo historia y de ser posible, llegar hasta la final de la Copa del Rey, pero también saben que el duelo contra los culés será una auténtica batalla titánica.
En la previa del partido, se conoció que ambos equipos llegan con bajas importantes. El el equipo blaugrana, Hansi Flick no podrá contar con Christensen, Gavi, Pedri y Raphinha. Todos ellos por lesión. Además, en el Albacete no estarán a disposición Cedeño, García, López, Martín y Pepe.
Flick no se fía de la inferioridad de los manchegos, por lo que afronta con seriedad este encuentro. Más allá de las dificultades, el DT alemán planea mandar un equipo combinado y darle protagonismo a jugadores como Cancelo, Marc Bernal y Rashford.
Barcelona vs Albacete: hora
- México: 2.00 p.m.
- Perú: 3.00 p.m.
- Ecuador: 3.00 p.m.
- Colombia: 3.00 p.m.
- Bolivia: 4.00 p.m.
- Venezuela: 4.00 p.m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 4.00 p.m.
- Argentina: 5.00 p.m.
- Brasil: 5.00 p.m.
- Uruguay: 5.00 p.m.
- Paraguay: 5.00 p.m.
- Chile: 5.00 p.m.
- España: 9.00 p.m.
Barcelona vs Albacete: canal y dónde ver
En Perú puedes disfrutar de la transmisión de la Copa del Rey por Movistar Deportes (canal 3); sin embargo, también está la opción de mirar en vivo y completamente gratis por la señal abierta de América TV (canal 4).
- Colombia: RCN Television, Deportes RCN En Vivo, Win Play
- Ecuador: Canal del Fútbol
- España: TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, 3Cat
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Perú: Movistar Deportes Perú, América TV
- Uruguay: Flow TV
- EE. UU.: ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Barcelona vs Albacete: pronóstico y apuestas
|APUESTAS
|ALBACETE
|X
|BARCELONA
|BETSSON
|14.50
|7.40
|1.18
|BETANO
|16.00
|7.30
|1.21
|1XBET
|12.20
|7.30
|1.23
Barcelona vs Albacete: alineaciones
Albacete: Raúl Lizoain; Aguado, Javi Moreno, Vallejo, Carlos Neva, Bernabéu; Capi, Meléndez, Pacheco; Medina y Betancor.
Barcelona: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric García, Gerard Martín; Casadó, Marc Bernal, Dani Olmo; Roony, Lewandowski y Rashford.
Barcelona vs Albacete: últimos resultados
- Barcelona 2-0 Albacete
- Albacete 1-2 Barcelona
- Barcelona 5-0 Albacete
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90