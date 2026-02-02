0

Partidos de hoy EN VIVO, martes 3 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos más importantes para este martes 3 de febrero. En Sudamérica arranca la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Sandra Morales
Agenda completa y partidos en vivo que se disputará este martes 3 de febrero
Agenda completa y partidos en vivo que se disputará este martes 3 de febrero | FOTO: LIBERO
Este martes 3 de febrero tenemos una programación de infarto. En Sudamérica arranca una nueva edición de la Copa Libertadores 2026 con la primera etapa. En tanto, en Europa se disputará la Copa del Rey, Serie A, Leagues Cup y Copa Alemania. También hay fútbol en Centroamérica con la Concachampions. Consulta el horario y canales de transmisión.

Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo por la Copa Libertadores

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Bologna vs MilanESPN2, Disney+

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Arsenal vs ChelseaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Alemania

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Bayer Leverkusen vs St. PauliDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Albacete vs BarcelonaMovistar Deportes, RCN Television

Partidos de hoy en Concachampions

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Forge vs Tigres UANLDisney+
21:00Olimpia vs AméricaDisney+, Fox Sports 2
23:00San Diego vs Pumas UNAMDisney+

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Banfield vs Estudiantes Río CuartoFanatiz, TyC Sports
19:15Independiente Rivadavia vs SarmientoTyC Sports, Disney+
19:15Instituto vs LanúsFanatiz

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30The Strongest vs Deportivo TáchiraESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Costa Rica

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Herediano vs Puntarenas
19:00Sporting San José vs Cartaginés
21:00Alajuelense vs Municipal Liberia

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

