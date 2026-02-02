Partidos de hoy EN VIVO, martes 3 de febrero: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos más importantes para este martes 3 de febrero. En Sudamérica arranca la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.
Este martes 3 de febrero tenemos una programación de infarto. En Sudamérica arranca una nueva edición de la Copa Libertadores 2026 con la primera etapa. En tanto, en Europa se disputará la Copa del Rey, Serie A, Leagues Cup y Copa Alemania. También hay fútbol en Centroamérica con la Concachampions. Consulta el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Bologna vs Milan
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Arsenal vs Chelsea
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Alemania
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Bayer Leverkusen vs St. Pauli
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Albacete vs Barcelona
|Movistar Deportes, RCN Television
Partidos de hoy en Concachampions
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Forge vs Tigres UANL
|Disney+
|21:00
|Olimpia vs América
|Disney+, Fox Sports 2
|23:00
|San Diego vs Pumas UNAM
|Disney+
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Banfield vs Estudiantes Río Cuarto
|Fanatiz, TyC Sports
|19:15
|Independiente Rivadavia vs Sarmiento
|TyC Sports, Disney+
|19:15
|Instituto vs Lanús
|Fanatiz
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|The Strongest vs Deportivo Táchira
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Costa Rica
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Herediano vs Puntarenas
|19:00
|Sporting San José vs Cartaginés
|21:00
|Alajuelense vs Municipal Liberia
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
