Partidos de hoy EN VIVO, martes 3 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Este martes 3 de febrero tenemos una programación de infarto. En Sudamérica arranca una nueva edición de la Copa Libertadores 2026 con la primera etapa. En tanto, en Europa se disputará la Copa del Rey, Serie A, Leagues Cup y Copa Alemania. También hay fútbol en Centroamérica con la Concachampions. Consulta el horario y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Bologna vs Milan ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en League Cup

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Arsenal vs Chelsea ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Alemania

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Bayer Leverkusen vs St. Pauli Disney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Albacete vs Barcelona Movistar Deportes, RCN Television

Partidos de hoy en Concachampions

HORARIO PARTIDOS TV 19:00 Forge vs Tigres UANL Disney+ 21:00 Olimpia vs América Disney+, Fox Sports 2 23:00 San Diego vs Pumas UNAM Disney+

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Banfield vs Estudiantes Río Cuarto Fanatiz, TyC Sports 19:15 Independiente Rivadavia vs Sarmiento TyC Sports, Disney+ 19:15 Instituto vs Lanús Fanatiz

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 The Strongest vs Deportivo Táchira ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Costa Rica

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Herediano vs Puntarenas 19:00 Sporting San José vs Cartaginés 21:00 Alajuelense vs Municipal Liberia

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.