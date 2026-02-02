The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO por ESPN: pronóstico, hora y dónde ver la Copa Libertadores
Desde el Estadio Hernando Siles de La Paz, The Strongest se enfrenta a Deportivo Táchira por la ida de la Fase 1 de Copa Libertadores 2026.
Momento de vivir nuevamente la Copa Libertadores con el primer duelo que protagonizarán The Strongest vs Deportivo Táchira. Ambos elencos parten desde la Fase 1 con el objetivo de dar el primer paso hacia la clasificación. Sigue este encuentro programado para el martes 3 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (20:30 horas de La Paz y Caracas) con transmisión de ESPN, Disney Plus y DGO.
El primer duelo de la edición 2026 de la Copa Libertadores. Dos elencos con jerarquía en sus respectivas ligas, pero que ahora buscarán trascenderlo a nivel internacional. El elenco de The Strongest iniciará la llave en condición de visita, en el que una virtud a tomar en cuenta son los más de 3650 m.s.n.m.
Este detalle hace analizar muy bien el estilo de juego que propondrá Deportivo Táchira, quien ha afrontado un total de dos partidos en el 2026 y ha ganado cada uno de ellos: 3-2 a Independiente Santa Fe (Amistoso) y 3-1 a Anzoategui FC (Liga de Venezuela). Con estos marcadores, el plantel se motiva para afrontar un complicado choque en La Paz.
Históricamente, ambos elencos han tenido presencia en diversas instancias de la Copa Libertadores, pero nunca se han enfrentado entre sí. Esto conlleva a que no hay estadística previa para palpitar lo que será el choque internacional entre ambos conjuntos.
"Estamos satisfechos, hemos armado el equipo con nuestra dirigencia y bien, paso a paso, estamos contentos con ello. El reto de Copa Libertadores es muy fuerte, esperemos estar a la altura de las circunstancias y exigencias. Estamos en vista de un partido muy importante, esperamos -además- tener buen fútbol, a partir de ello, los resultados van a llegar.", declaró Eduardo Villegas, DT de The Strongest.
The Strongest anuncia su partido ante Deportivo Táchira.
¿Cuándo juega The Strongest vs Deportivo Táchira?
El partido de ida entre The Strongest vs Deportivo Táchira por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 se juega este martes 3 de febrero en el Estadio Hernando Siles de la Paz. Ambos elencos darán todo de sí en estos primeros 90 minutos en busca de dar un gran paso hacia la clasificación a la próxima instancia.
¿A qué hora juega The Strongest vs Deportivo Táchira?
Este encuentro internacional entre The Strongest vs Deportivo Táchira inicia a partir de las 19:30 hora peruana (20:30 horas de La Paz y Caracas). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 18:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas
- Venezuela, Bolivia: 20:30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21:30 horas
- España: 01:00 horas (4 de febrero)
¿Dónde ver The Strongest vs Deportivo Táchira?
El partido de Copa Libertadores 2026 entre The Strongest vs Deportivo Táchira se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo mediante las app de Disney Plus y DGO mediante PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver The Strongest vs Deportivo Táchira
- Argentina: Disney+ Premium
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+
- Brasil: ESPN, Zapping, ClaroTV+, Disney+, Sky+, Vivo Play
- México: Disney+, ESPN 4
- España: LaLiga+ Spain
- Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports, fuboTV, ViX, Tubi
Entradas para ver The Strongest vs Deportivo Táchira vía Golden Pass
Conoce los precios de entradas para adquirir los boletos del partido entre The Strongest vs Deportivo Táchira vía Golden Pass. Estos montos son para el público en general:
- Butaca: 150 bolivianos
- Preferencia: 110 bolivianos
- Recta: 70 bolivianos
- Curva: 40 bolivianos
Entradas para partido de The Strongest vs Deportivo Táchira.
Posibles alineaciones de The Strongest vs Deportivo Táchira
The Strongest: Rodrigo Banegas, José Moya, Martín Chiatti, Kevin Romay, Carlos Ventura, Raúl Castro, Carmelo Algarañaz, Darwin Lom, Jonathan Bustos, Widen Saucedo y Jaime Arrascaita.
Deportivo Táchira: Jesús Camargo, Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig, Agustín Pérez, Gustavo Lozano, Jairo Villalpando, Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda y José Balza.
The Strongest vs Deportivo Táchira: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, The Strongest se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Deportivo Táchira por este duelo de Copa Libertadores 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|THE STRONGEST
|EMPATE
|DEPORTIVO TÁCHIRA
|Betsson
|1.24
|5.90
|9.80
|Betano
|1.29
|5.50
|8.75
|Bet365
|1.27
|5.25
|9.00
|1XBet
|1.28
|5.97
|11.10
|Doradobet
|1.32
|6.33
|10.00
¿En qué estadio juegan The Strongest vs Deportivo Táchira?
El partido entre The Strongest vs Deportivo Táchira se jugará en el Estadio Hernando Siles de La Paz, cuya capacidad es para 41 mil espectadores. Por si fuera poco, cuenta con un altura de 3650 m.s.n.m.
