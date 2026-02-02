¿A qué hora juega The Strongest vs Deportivo Táchira y dónde ver partido por Copa Libertadores?

Sigue aquí el partido The Strongest vs Deportivo Táchira, desde el estadio Hernándo Siles de La Paz, por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Conoce fecha y hora confirmadas, además de en qué canal puedes seguir este encuentro.

¿Cuándo juega The Strongest vs Deportivo Táchira?

El duelo entre The Strongest y Deportivo Táchira, por Copa Libertadores, se juega este martes 3 de febrero.

¿A qué hora juega The Strongest vs Deportivo Táchira?

Repasa horarios para seguir el encuentro, de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30

México: 18:30

Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)

¿Dónde ver The Strongest vs Deportivo Táchira?

El encuentro será transmitido en toda Sudamérica por el canal ESPN y además estará disponible por Disney Plus. También se puede ver vía FOX Sports en Argentina.

The Strongest vs Deportivo Táchira: previa del partido

En este primer asalto, el 'Tigre' espera obtener un buen resultado aprovechando la altura, para así ir más tranquilos a la vuelta en tierras venezolanas.

Por su parte, el 'Aurinegro' espera superar al cuadro altiplánico en esta instancia y se ilusiona con enfrentarse en la Fase 2 a Deportes Tolima de Colombia.

Cabe señalar que el encuentro de revancha será el próximo martes 10 de febrero, en el Polideportivo Pueblo Nuevo, de la localidad de San Cristóbal.