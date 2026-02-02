0

¿A qué hora juega The Strongest vs Deportivo Táchira y dónde ver partido por Copa Libertadores?

La Copa Libertadores 2026 comienza con un partido de altura. The Strongest se enfrenta a Deportivo Táchira, por la Fase 1 del torneo continental.

Wilfredo Inostroza
Sigue aquí el partido The Strongest vs Deportivo Táchira, desde el estadio Hernándo Siles de La Paz, por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Conoce fecha y hora confirmadas, además de en qué canal puedes seguir este encuentro.

¿Cuándo juega The Strongest vs Deportivo Táchira?

El duelo entre The Strongest y Deportivo Táchira, por Copa Libertadores, se juega este martes 3 de febrero.

¿A qué hora juega The Strongest vs Deportivo Táchira?

Repasa horarios para seguir el encuentro, de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
  • Bolivia y Venezuela: 20:30
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30
  • México: 18:30
  • Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)

¿Dónde ver The Strongest vs Deportivo Táchira?

El encuentro será transmitido en toda Sudamérica por el canal ESPN y además estará disponible por Disney Plus. También se puede ver vía FOX Sports en Argentina.

The Strongest vs Deportivo Táchira: previa del partido

En este primer asalto, el 'Tigre' espera obtener un buen resultado aprovechando la altura, para así ir más tranquilos a la vuelta en tierras venezolanas.

Por su parte, el 'Aurinegro' espera superar al cuadro altiplánico en esta instancia y se ilusiona con enfrentarse en la Fase 2 a Deportes Tolima de Colombia.

Cabe señalar que el encuentro de revancha será el próximo martes 10 de febrero, en el Polideportivo Pueblo Nuevo, de la localidad de San Cristóbal.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

