¿A qué hora juega Barcelona vs Albacete, canal de TV y dónde ver partido de Copa del Rey?

Barcelona vs Albacete se enfrentarán cara a cara este martes 3 de febrero, desde el Estadio Carlos Belmonte, por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Shirley Marcelo
Barcelona vs Albacete juegan por la Copa del Rey.
Barcelona vs Albacete juegan por la Copa del Rey.
Barcelona vs Albacete se medirán en un enfrentamiento intenso este martes 3 de febrero, a las 3.00 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El duelo se realizará desde el Estadio Carlos Belmonte por los cuartos de final de la Copa del Rey. Sigue el enfrentamiento y dónde ver la transmisión del compromiso.

¿Dónde ver Barcelona vs Albacete EN VIVO?

El partido entre Barcelona vs Albacete, por los cuartos de final de la Copa del Rey, contará con transmisión de Movistar Deportes.

  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
  • Brasil: ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
  • Canadá: fuboTV Canada
  • Colombia: RCN Television, Deportes RCN En Vivo, Win Play
  • Ecuador: Canal del Fútbol
  • España: TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, 3Cat
  • Italia: DAZN Italia
  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Perú: Movistar Deportes Perú
  • Uruguay: Flow TV
  • EE. UU.: ESPN Select, fuboTV, ESPN App

¿A qué hora juega Barcelona vs Albacete?

A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún instante del partido de Barcelona vs Albacete, por la Copa del Rey.

  • México: 2.00 p.m.
  • Perú: 3.00 p.m.
  • Ecuador: 3.00 p.m.
  • Colombia: 3.00 p.m.
  • Bolivia: 4.00 p.m.
  • Venezuela: 4.00 p.m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 4.00 p.m.
  • Argentina: 5.00 p.m.
  • Brasil: 5.00 p.m.
  • Uruguay: 5.00 p.m.
  • Paraguay: 5.00 p.m.
  • Chile: 5.00 p.m.
  • España: 9.00 p.m.

Barcelona vs Albacete por la Copa del Rey

Barcelona y Albacete se enfrentan en un duelo que promete emociones, con realidades distintas pero un mismo objetivo: seguir avanzando en el torneo. El conjunto manchego llega cargado de confianza tras protagonizar una de las grandes sorpresas de la competencia, dejando en el camino a un favorito como Real Madrid.

En la otra vereda aparece el FC Barcelona, que cumplió con su papel y selló su clasificación con un triunfo sólido y sin sobresaltos. Con eficacia en ataque y orden en sus líneas, el cuadro azulgrana buscará imponer su peso histórico y experiencia en este tipo de instancias para mantener intactas sus aspiraciones de consagrarse.

