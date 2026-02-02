Canal confirmado para ver Barcelona vs Albacete por cuartos de final de la Copa del Rey

El partido entre Barcelona vs Albacete será uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Copa del Rey. El elenco de Hansi Flick tomará con precaución este encuentro, sabiendo que fue el plantel que dejó fuera de competencia a Real Madrid en la instancia de octavos. Dado ello, te damos a conocer el canal de transmisión de estos vibrantes 90 minutos.

¿Dónde ver Barcelona vs Albacete por Copa del Rey?

El partido por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026 entre Barcelona vs Albacete se verá por la señal en vivo de América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3) para todo el Perú. Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming por la app de América TVGO y Movistar TV App, el cual puede sintonizarse mediante PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Albacete

Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play

Colombia: RCN Televisión, Deportes RCN, Win Play

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Perú: Movistar Deportes, América TV

España: TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, 3 Cat

Uruguay: Flow TV

Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App

Barcelona vs Albacete se verá gratuitamente por América TVGO.

¿Cómo ver América TVGO, Barcelona vs Albacete?

En primera instancia, debes ingresar al sitio web oficial de América TVGO para registrarse con una cuenta de correo electrónico. Posterior a ello, tendrás acceso libre a todos los contenidos del mencionado canal, así como el Barcelona vs Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Barcelona vs Albacete: fecha, día y hora confirmada

El compromiso de Copa del Rey entre Barcelona vs Albacete está programado para el martes 3 de febrero a partir de las 15:00 hora peruana (21:00 horas de España, 20:00 horas GMT). Ambos elencos saben que estos 90 minutos serán a partido único, por lo que no bajarán los brazos en su afán de conseguir la victoria. En caso de empate, se disputará una prórroga y de persistir la paridad todo se definirá en tanda de penales.