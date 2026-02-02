0
EN VIVO
Al Nassr vs Al Riyadh por la Liga Profesional Saudí

Canal confirmado para ver Barcelona vs Albacete por cuartos de final de la Copa del Rey

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Barcelona vs Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026 desde el Estadio Carlos Belmonte.

Diego Medina
Barcelona y Albacete juegan por los cuartos de final de la Copa del Rey.
Barcelona y Albacete juegan por los cuartos de final de la Copa del Rey. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El partido entre Barcelona vs Albacete será uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Copa del Rey. El elenco de Hansi Flick tomará con precaución este encuentro, sabiendo que fue el plantel que dejó fuera de competencia a Real Madrid en la instancia de octavos. Dado ello, te damos a conocer el canal de transmisión de estos vibrantes 90 minutos.

Barcelona venció 3-1 a Elche por LaLiga EA Sports.

PUEDES VER: Barcelona venció 3-1 a Elche y se mantiene como líder absoluto de LaLiga

¿Dónde ver Barcelona vs Albacete por Copa del Rey?

El partido por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026 entre Barcelona vs Albacete se verá por la señal en vivo de América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3) para todo el Perú. Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming por la app de América TVGO y Movistar TV App, el cual puede sintonizarse mediante PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Albacete

  • Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: RCN Televisión, Deportes RCN, Win Play
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Perú: Movistar Deportes, América TV
  • España: TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, 3 Cat
  • Uruguay: Flow TV
  • Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Barcelona vs Albacete

Barcelona vs Albacete se verá gratuitamente por América TVGO.

¿Cómo ver América TVGO, Barcelona vs Albacete?

En primera instancia, debes ingresar al sitio web oficial de América TVGO para registrarse con una cuenta de correo electrónico. Posterior a ello, tendrás acceso libre a todos los contenidos del mencionado canal, así como el Barcelona vs Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Barcelona vs Albacete: fecha, día y hora confirmada

El compromiso de Copa del Rey entre Barcelona vs Albacete está programado para el martes 3 de febrero a partir de las 15:00 hora peruana (21:00 horas de España, 20:00 horas GMT). Ambos elencos saben que estos 90 minutos serán a partido único, por lo que no bajarán los brazos en su afán de conseguir la victoria. En caso de empate, se disputará una prórroga y de persistir la paridad todo se definirá en tanda de penales.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. En Argentina lamentan salida de Juan Pablo Goicochea tras firmar por club campeón: "Promesa peruana"

  2. Felipe Chávez no sigue en Bayern Múnich y se va prestado a histórico club de la Bundesliga

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano