Barcelona vs Albacete Balompié por la Copa del Rey: fecha, hora, canal y dónde se juega

Se realizó el sorteo de la Copa del Rey y todos los encuentros quedaron definidos para conocer a los nuevos clasificados. Una de las grandes sorpresas fue el enfrentamiento entre el Barcelona vs Albacete Balompié, equipo que dio la vuelta al mundo tras eliminar al Real Madrid como locales.

El sorteo de la Copa del Rey reveló los partidos por los cuartos de final y quedaron definidos de la siguiente manera: Albacete vs Barcelona, Alavés vs Real Sociedad, Valencia vs Athletic Club y Betis vs Atlético de Madrid. Ya se conocen las fechas para todos los cotejos.

Barcelona vs Albacete por la Copa del Rey: hora y fecha

Durante el sorteo realizado el lunes 19 de enero en la Ciudad del Futbol de Las Rozas, se dio a conocer que será a partido único. El partido entre Barcelona y Albacete se jugará el 4 de febrero a las 14:00 horas en Perú en el Estadio Carlos Belmonte.

16:00 horas en Argentina

16:00 horas en Chile

15:00 horas en Bolivia

15:00 horas en Venezuela

14:00 horas en Ecuador

14:00 horas en Perú

13:00 horas en México

20:00 horas en España

El Barcelona de Hansi Flick llegará al partido ante Albacete tras haber dejado en el camino a Racing de Santander en su propia casa y también al Guadalajara por 2-0. Los actuales líderes de LaLiga se juegan uno de los partidos más importantes frente a un duro rival, que viene de una victoria histórica ante el Real Madrid.

¿Dónde ver el Barcelona vs Albacete?

El partido entre Barcelona vs Albacete por la Copa del Rey se podrá ver en vivo a través de la señal de América Televisión en Perú o también mediante la plataforma de América TVGO. En España, se sintonizará vía Movistar Plus y LaLigaTV.

Barcelona se enfrentará al Albacete en la Copa del Rey.

Barcelona vs Albacete: historial de enfrentamientos