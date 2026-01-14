Barcelona vs Racing EN VIVO por América TV: cuándo juega, horario y canal para ver Copa del Rey

Momento de un partidazo entre Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey en El Sardinero. Dicho cotejo se llevará a cabo este jueves 15 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT, 21:00 horas de España) con la transmisión de América TV y Movistar Deportes.

El elenco blaugrana llega con un fuerte envión anímico tras conseguir el pasado fin de semana el título de la Supercopa de España ante Real Madrid. Si bien los 'culés' reservarán algunos futbolistas para este cotejo, es claro que el ambiente en la interna que comando Hansi Flick es de alegría.

Ahora, se medirán a un rival de Segunda División de España como Racing de Santander, quien viene siendo líder de su certamen y que aspira volver a Primera División para la temporada 2026-2027. Es por ello, que los blaugranas tratarán de sobrellevar ello con la finalidad de no cometer el mismo error de Real Madrid ante Albacete.

Uno de los referentes en ataque será Ferrán Torres, quien no tuvo la titularidad en el pasado duelo ante Real Madrid por la Supercopa de España. El 'Tiburón' es firme candidato desde el arranque, por lo que es la principal carta de gol que tiene el combinado de Hansi Flick en El Sardinero.

Por su parte, Racing de Santander tendrá un lleno total en su recinto deportivo tras confirmar que se vendió todas las entradas para este choque de Copa del Rey. Si bien no registra buenos números en sus últimos compromisos de LaLiga Hypermotion, espera tener toda la convicción de dar el golpe en este torneo local.

Racing y Barcelona, los líderes de LaLiga Hypermotion y LaLiga EA Sports.

¿Cuándo juega Barcelona vs Racing de Santander?

El partido entre Barcelona vs Racing de Santander se juega este jueves 15 de enero en El Sardinero por los octavos de final de la Copa del Rey. Ambos elencos afrontarán una de las llaves más atractivas del certamen español, por lo que hay millones de hinchas a la espera de este encuentro.

¿A qué hora juega Barcelona vs Racing de Santander?

Este compromiso entre Barcelona vs Racing de Santander se juega a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Racing de Santander?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Racing de Santander se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4), así como por televisión de paga en Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD de Movistar TV). De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por mediante las apps de América TVGO y Movistar TV App.

En España, podrás ver el partido de Barcelona por octavos de Copa del Rey por los canales: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España.

Posibles alineaciones de Barcelona vs Racing de Santander

Barcelona: Joan Garcia; Balde, Gerard Martín, Araujo, Eric Garcia; Bernal, Casadó, Dani Olmo; Rashford, Ferran Torres y Bardghji.

Racing de Santander: Ezkieta; Mario García, Manu Hernando, Javi Castro, Mantilla; Íñigo Sainz-Maza, Damián, Aldasoro; Suleiman, Manex Lozano y Guliashvili.

Barcelona vs Racing de Santander: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS RACING DE SANTANDER EMPATE REAL MADRID Betsson 9.80 6.90 1.24 Betano 10.50 6.80 1.28 Bet365 9.00 6.25 1.24 1XBet 10.50 6.70 1.27 Doradobet 9.00 6.50 1.25