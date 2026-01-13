Real Madrid vs Albacete EN VIVO por Copa del Rey: cuándo juega, hora, pronóstico y dónde ver

Real Madrid vs Albacete se medirán cara a cara este miércoles 14 de enero desde las 3.00 p. m. de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano, mientras que en España iniciará a las 9.00 p. m. El enfrentamiento que tendrá por escenario corresponde al Estadio Carlos Belmonte, por los octavos de la Copa del Rey. Sigue aquí la señal en vivo y en directo.

Real Madrid vs Albacete por los octavos de la Copa del Rey

El cruce entre Real Madrid y Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey 2026 se disputará este miércoles 14 de enero y aparece como uno de los encuentros más llamativos de la jornada. Más allá de la diferencia de nombres, el partido se presenta cargado de expectativas por el contexto que rodea a ambos equipos en esta etapa del torneo.

Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey.

El conjunto blanco afronta este duelo en un momento de ajustes internos, marcado por el reciente cambio de entrenador luego de la salida de Xabi Alonso y la designación de Álvaro Arbeloa como nuevo responsable del equipo. Tras la caída frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España, el club busca dar una señal de reacción y avanzar en una competencia que suele exigir concentración absoluta en cada ronda.

Para llegar a esta instancia, Real Madrid debió superar a Talavera en un duelo que terminó 3-2, un resultado que reflejó tanto su capacidad ofensiva como ciertos aspectos a corregir. Albacete, en cambio, arribó a los octavos tras protagonizar una de las grandes sorpresas del certamen, luego de dejar en el camino al Celta de Vigo en una definición desde el punto penal.

Aunque el historial entre ambos favorece claramente al equipo madrileño, que nunca ha perdido frente a su rival de turno, la Copa del Rey suele ofrecer escenarios imprevisibles. En ese contexto, Albacete intentará desafiar la lógica y prolongar su camino, mientras que el Real Madrid buscará imponer su jerarquía para seguir con vida en el torneo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Albacete?

No te pierdas ningún minuto del Real Madrid vs Albacete, válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26, y sigue la programación de horarios.

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Albacete EN VIVO?

El partido entre Real Madrid vs Albacete, por la Copa del Rey, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de América TV en Perú. Cabe destacar que TVE La 1 es la señal internacional en España.

Real Madrid vs Albacete.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Albacete?

Argentina: Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: Win Sports, Win Play

Paraguay: Flow Sports

Perú: América Televisión, América TVGO

Uruguay: Flow TV

Venezuela: Venevision

México: Sky Sports Mexico, Sky+

España: TVE La 1, Esport3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Real Madrid vs Albacete: posibles alineaciones

Real Madrid: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Gonzalo García.

Albacete: Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Jesús Vallejo, Neva, Agus Medina, Riki, Pacheco, Morci y Jefté.

Real Madrid vs Albacete pronóstico: apuestas cuotas

Apuestas Albacete empate Real Madrid Betsson 11.50 6.90 1.23 Betano.pe 9.50 6.20 1.27 bet365 8.00 7.00 1.22 1xBet 11.20 6.45 1.27 CoolbetLATAM 11.00 6.50 1.24 DoradoBet 10.00 6.00 1.25

¿Dónde juega Real Madrid vs Albacete?

El duelo entre Real Madrid vs Albacete se realizará en el Estadio Carlos Belmonte, este recinto de fútbol está ubicado en la ciudad española de Albacete y tiene la capacidad de albergar a 17.524 personas.