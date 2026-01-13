Álvaro Arbeloa, DT de Real Madrid, toma firma decisión con Vinicius tras polémica con Xabi: "No me..."

Real Madrid sorprendió a millones de hinchas con la salida definitiva de Xabi Alonso. Si bien habían rumores sobre su destitución, no se esperaba que fuera luego de la derrota en la final de la Supercopa de España. Ante ello, Álvaro Arbeloa fue el elegido para asumir las riendas del cuadro blanco, quien ya tuvo sus primeras sesiones con los jugadores. En medio de su primera conferencia, fue consultado sobre la polémica de Vinicius con el anterior estratega español, por lo que anunció su medida con el brasileño.

Álvaro Arbeloa toma decisión con Vinicius en Real Madrid

Durante la conferencia de prensa del nuevo DT de Real Madrid, se le recordó a Álvaro Arbeloa sobre la molestia de Vinicius con Xabi Alonso tras ser sustituido en el Clásico. Y es que ese episodio desencadenó la ruptura en la interna del banquillo madridista.

Ante esta consulta, Álvaro Arbeloa indicó que seguirá contando con Vinicius Junior para lo que resta de la temporada, y más para el duelo ante Albacete por la Copa del Rey. Confía en sus capacidades para considerarlo entre los mejores del mundo, por lo que espera que poco a poco comience a disfrutar del fútbol con camiseta blanca.

"¿Si sé lo de Vinicius y Xabi? Sí, pero no se habla. ¿Qué haría en un escenario similar? Yo no me pongo en escenarios que no han ocurrido. Lo que me preocupa es el partido de mañana y tengo una suerte enorme de contar con Vinicius Jr. que creo que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, un futbolista querido por toda la afición. Todo el mundo vio el partido que hizo el pasado domingo y ese es el 'Vini' que queremos ver: que sonríe, disfruta, baila, que juega y es capaz de desequilibrar un clásico y de marcar diferencias. Eso es lo único que me preocupa y que quiero ver ahora mismo en 'Vini'", declaró Álvaro Arbeloa en su primera conferencia de prensa como DT de Real Madrid.

Próximo partido de Real Madrid: debut de Álvaro Arbeloa

El siguiente partido de Real Madrid será ante Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey. Ambos elencos se verán cara a cara el miércoles 14 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT, 21:00 horas de España) con la transmisión de América TV y Movistar Deportes.