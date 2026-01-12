Morientes, exfigura del Real Madrid, lanza dura reflexión: "Falta un jugador peruano referente en Europa"

Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, no solo marcó más de 100 goles y ganó tres Champions League en el club Merengue. Ahora también se desempeña como embajador del equipo español y participa activamente en diferentes actividades compartiendo su experiencia en la élite del fútbol mundial. En esa misma línea, Morientes forma parte de la iniciativa Sport Values Academy, una plataforma formativa que incentiva a los jóvenes en la educación a través del deporte.

PUEDES VER: Mbappé responde a la polémica con el DT del Real Madrid en medio de la salida de Xabi Alonso

“Son iniciativas interesantes porque unen deporte con formación (…) ponen al servicio de los jóvenes este proyecto que ya se inició anteriormente y veo que se está sacando mucho rendimiento y la gente está contenta”, expresó.

Este proyecto consiste en una serie de charlas, talleres y encuentros académicos. Estos programas integran una práctica deportiva, refuerzo escolar, apoyo nutricional y actividades socioeducativas orientadas a prevenir el abandono escolar y fomentar la inclusión social. Desde el 2010 hasta hoy, más de 13.000 alumnos han participado de estas actividades educativas y formativas. Así como la creación de escuelas sociodeportivas en El Agustino, Pampa Cantagallo y Huachipa.

"Van a adquirir esos valores que el deporte nos ha dado a los profesionales (…) el esfuerzo, el sacrificio, el rendimiento, el afán de superación, todo eso que al final hemos tenido nosotros como futbolistas y ellos ahora están empezando sus carreras”, declaró.

"Chemo del Solar dejó una gran imagen"

Con nostalgia y admiración, Morantes recuerda el paso de José Guillermo “Chemo” del Solar por el fútbol europeo ante la pregunta de qué jugador se le viene a la mente cuando le nombran el Perú, aunque también resaltó la falta de un nuevo referente en el continente.

“Hemos disfrutado de Chemo del Solar, ahora adolecemos a lo mejor de un jugador peruano referencia, no solo en Europa, sino también en España (…) Chemo dejó una gran imagen en los equipos que estuvo y en el aficionado español”, indicó.

Aunque Fernando ha marcado más de 100 goles en el club español, consideró el primer gol con la camiseta Merengue como el más especial. “Todos son importantes; hoy en día echo en falta la carga de futbolista, pero si me dices uno especial, seguramente el primero con la camiseta del Real Madrid (…) un orgullo enorme haberlos hecho con la camiseta del Real Madrid, es un privilegio que no todo el mundo puede tener y yo he podido disfrutar”, finalizó.

Morientes y su consejo a Pool Deportes

En el evento también se hizo presente Cliver Huamán, más conocido como Pool Deportes, el joven peruano de 17 años que se hizo viral al narrar la final de Copa Libertadores desde el cerro de Ate. Morante tuvo el gesto de regalarle una camiseta, autografiarla y hasta darle un consejo para su futuro profesional.

Fernando Morientes dio consejos a Pool Deportes

"Tú no habías nacido cuando yo terminé mi carrera (…) si quieres ser reportero, hay que estudiar mucho y prepararse. Pero ya tienes la formación, te veo con muchas ganas”, expresó.

Por último, las jornadas educativas iniciarán el 12 de enero y se extenderán hasta el 15 de enero; entre los temas se hablará de liderazgo transformacional, cohesión de equipos, superación personal, trabajo bajo presión, y más. Todas las actividades tendrán un enfoque estrictamente educativo y formativo.

Créditos: Kevinn García / URPI-LR.