Mbappé responde a la polémica con el DT del Real Madrid en medio de la salida de Xabi Alonso

Quién iba a pensar que la victoria del Barcelona en la Supercopa de España, por segundo año consecutivo, iba a ocasionar que Real Madrid se quede sin DT. Sí, desde muy temprano el equipo de Madrid emitió un comunicado en el que oficializaban la salida de Xabi Alonso. El DT fue destituido tras la derrota en Arabia.

Luego de esto, se hablaba de que Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, fue uno de los que no estaba contento con el trabajo de Xabi Alonso y pedía salida. Esto es algo que no se puede confirmar directamente, pero el mismo '10' dejó un mensaje en redes sociales que nos puede dar algunas pistas. ¿Realmente quería que se vaya?

"Ha sido un tiempo corto, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el primer día.Te recordaré como un entrenador con las ideas claras y un gran conocimiento del fútbol. ¡Mucha suerte en tu próxima etapa!", con este mensaje el ex PSG se despidió del español. Esto apagaría los rumores de una posible enemistad con Xabi Alonso.

Xabi Alonso fue DT de Kylian Mbappé en el Real Madrid | Getty Images

¿Cuánto perdió Real Madrid ante Barcelona?

En la final de la Supercopa de España, que se jugó en Arabia, Real Madrid no pudo evitar la derrota y cayó 3-2 en un partidazo. El final terminó con polémica, pues lo del equipo 'blanco' desistieron de hacerle un pasillo al Barcelona por su coronación por segundo año consecutivo.

El nuevo DT de Real Madrid

Tras la salida de Xabi Alonso del cargo, el Real Madrid nombre como DT interino a Álvaro Arbeloa. El español y es ex jugador del Real Madrid viene de dirigir al Real Madrid Castilla y estará en el puesto de manera provisional.