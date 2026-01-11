0
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante el Real Madrid por la Supercopa

Este domingo se enfrentaron el Barcelona y el Real Madrid por la Supercopa de España. Te dejamos los mejores memes que dejó la victoria del Barza.

Redacción Líbero Ocio
1 de 10
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa | Foto: composición/Daniel Robles
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
2 de 10
Los fanáticos estuvieron atentos a cada jugada de este vibrante clásico.
Los fanáticos estuvieron atentos a cada jugada de este vibrante clásico. | Foto: composición/Daniel Robles
Los fanáticos estuvieron atentos a cada jugada de este vibrante clásico.
3 de 10
Los hinchas del Barcelona resaltaron el poderío del Barcelona.
Los hinchas del Barcelona resaltaron el poderío del Barcelona. | Foto: composición/Daniel Robles
Los hinchas del Barcelona resaltaron el poderío del Barcelona.
4 de 10
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes | Foto: composición/Daniel Robles
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes
5 de 10
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes | Foto: composición/Daniel Robles
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes
6 de 10
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes | Foto: composición/Daniel Robles
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes
7 de 10
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa | Foto: composición/Daniel Robles
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
8 de 10
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa | Foto: composición/Daniel Robles
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
9 de 10
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa | Foto: composición/Daniel Robles
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
10 de 10
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa | Foto: composición/Daniel Robles
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

