- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- River Plate vs Millonarios
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante el Real Madrid por la Supercopa
Este domingo se enfrentaron el Barcelona y el Real Madrid por la Supercopa de España. Te dejamos los mejores memes que dejó la victoria del Barza.
1 de 10
2 de 10
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa | Foto: composición/Daniel Robles
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
3 de 10
Los fanáticos estuvieron atentos a cada jugada de este vibrante clásico. | Foto: composición/Daniel Robles
Los fanáticos estuvieron atentos a cada jugada de este vibrante clásico.
4 de 10
Los hinchas del Barcelona resaltaron el poderío del Barcelona. | Foto: composición/Daniel Robles
Los hinchas del Barcelona resaltaron el poderío del Barcelona.
5 de 10
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes | Foto: composición/Daniel Robles
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes
6 de 10
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes | Foto: composición/Daniel Robles
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes
7 de 10
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes | Foto: composición/Daniel Robles
Barcelona vs. Real Madrid remontada deja hilarantes memes
8 de 10
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa | Foto: composición/Daniel Robles
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
9 de 10
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa | Foto: composición/Daniel Robles
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
10 de 10
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa | Foto: composición/Daniel Robles
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa | Foto: composición/Daniel Robles
Los mejores memes que dejó la remontada del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa
COMPARTIRSiguenos en Google News
Lo más visto
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
Comprar
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
Comprar
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90