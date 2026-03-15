Oscar 2026: dónde y a qué hora ver EN VIVO en Perú la ceremonia de premios más importante del cine
Este domingo 15 de marzo de 2026 tendrá lugar la 98° edición de los Premios Oscar 2026, evento que se realizará desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.
Este domingo 15 de marzo de 2026 tendrá lugar el evento más esperado del mundo del entretenimiento con la 98° ceremonia de los premios Oscar 2026 la cual verá la premiación de las mejores producciones de Hollywood, reuniendo un sinnúmero de estrellas del séptimo arte que esperan llevarse una estatuilla a casa y el Perú es uno de los países que más sintoniza esta gala en el mundo hispanohablante.
Fecha y hora de los Oscar 2026 en Perú
Los premios Oscar 2026 en el Perú como en el resto del mundo se celebrará este domingo 15 de marzo de 2026 desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos), pero en nuestro país la transmisión en vivo comenzará desde las 18 horas o 6.00 p. m.
Sin embargo, una hora antes, es decir, desde las 17 horas o 5.00 p. m. tendrá lugar la ya clásica Alfombra Roja donde los famosos, invitados y nominados posarán para las cámaras de la prensa especializada.
Dónde VER EN VIVO los Oscar 2026 en Perú
En Perú, la ceremonia de la 98° edición de los premios Oscar 2026 se podrá ver en vivo desde diversas plataformas. En servicios de televisión por cable en canales como TNT o HBO. También en servicios de streaming, exclusivamente, desde HBO MAX.
Horarios de los Oscar 2026 en Latinoamérica y España
- México: 5.00 p. m.
- Colombia: 6.00 p. m.
- Ecuador: 6.00 p. m.
- Perú: 6.00 p. m.
- Bolivia: 7.00 p. m.
- Venezuela: 7.00 p. m.
- Argentina: 8.00 p. m.
- Brasil: 8.00 p. m.
- Chile: 8.00 p. m.
- Paraguay: 8.00 p. m.
- Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 00.00 horas (del lunes 16 de marzo).
Dónde VER los Oscar 2026 en Latinoamérica, Estados Unidos y España
- Estados Unidos: vía televisión por la cadena ABC, mientras que por streaming mediante Disney+, Fubo TV y Hulu.
- Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela: por servicio de cable vía TNT Latinoamérica y por streaming a través de HBO MAX.
Oscar 2026: todos los nominados
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme - ('Marty Supremo')
- One Battle After Another ('Una batalla tras otra')
- O Agente Secreto ('El agente secreto')
- Sentimental Value ('Valor sentimental')
- Sinners ('Pecadores')
- Train Dreams - ('Sueños de Trenes')
Mejor actriz protagonista:
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You ('Si pudiera, te patearía')
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value ('Valor sentimental')
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actor protagonista:
- Timothée Chalamet - Marty Supreme ('Marty Supremo')
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another ('Una batalla tras otra')
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Sinners ('Pecadores')
- Wagner Moura - O Agente Secreto ('El agente secreto')
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning - Sentimental Value ('Valor sentimental')
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value ('Valor sentimental')
- Amy Madigan - Weapons ('La hora de la desaparición')
- Wunmi Mosaku - Sinners ('Pecadores')
- Teyana Taylor - One Battle After Another ('Una batalla tras otra')
Mejor actor de reparto:
- Benicio del Toro - One Battle After Another ('Una batalla tras otra')
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Sinners ('Pecadores')
- Sean Penn - One Battle After Another ('Una batalla tras otra')
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value ('Valor sentimental')
Mejor dirección:
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme ('Marty Supremo')
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another ('Una batalla tras otra')
- Joachim Trier - Sentimental Value ('Valor sentimental')
- Ryan Coogler - Sinners ('Pecadores')
Mejor guión original:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident - ('Un simple accidente')
- Marty Supreme - ('Marty Supremo')
- Sentimental Value - ('Valor sentimental')
- Sinners - ('Pecadores')
Mejor guión adaptado:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another ('Una batalla tras otra')
- Train Dreams - ('Sueños de Trenes')
Mejor canción original:
- Dear Me - Diane Warren: Relentless
- Golden - KPop Demon Hunters ('Las guerreras k-pop')
- I Lied to You - Sinners ('Pecadores')
- Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi
- Train Dreams - Train Dreams ('Sueños de Trenes')
Mejor banda sonora original:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another ('Una batalla tras otra')
- Sinners ('Pecadores')
Mejor película internacional:
- O Agente Secreto ('El agente secreto') - Brasil
- It Was Just an Accident ('Un simple accidente') - Francia
- Sentimental Value ('Valor sentimental') - Noruega
- 'Sirat: Trance en el desierto' - España
- The Voice of Hind Rajab - ('La voz de Hind Rajab') - Túnez
Mejor película de animación:
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters - ('Las guerreras k-pop')
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película documental:
- The Alabama Solution - ('Alabama: Presos del sistema')
- Come See Me in the Good Light - ('Abrázame en la luz')
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor diseño de producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme - ('Marty Supremo')
- One Battle After Another - ('Una batalla tras otra')
- Sinners - ('Pecadores')
Mejor maquillaje y peluquería:
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners - ('Pecadores')
- The Smashing Machine - ('La Máquina: The Smashing Machine')
- The Ugly Stepsister - ('La hermanastra fea')
Mejor diseño de vestuario:
- Avatar: Fire and Ash - ('Avatar: fuego y cenizas')
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme - ('Marty Supremo')
- Sinners - ('Pecadores')
Mejor sonido:
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another - ('Una batalla tras otra')
- Sinners - ('Pecadores')
- 'Sirat: Trance en el desierto'
Mejor edición:
- F1
- Marty Supreme - ('Marty Supremo')
- One Battle After Another - ('Una batalla tras otra')
- Sentimental Value - ('Valor sentimental')
- Sinners - ('Pecadores')
Mejor fotografía:
- Frankenstein
- Marty Supreme - ('Marty Supremo')
- One Battle After Another - ('Una batalla tras otra')
- Sinners - ('Pecadores')
- Train Dreams - ('Sueños de trenes')
Mejores efectos visuales:
- Avatar: Fire and Ash - ('Avatar: fuego y cenizas')
- F1
- Jurassic World Rebirth - ('Jurassic World: El Renacer')
- The Lost Bus - ('A través del fuego')
- Sinners - ('Pecadores')
Mejor cortometraje de ficción:
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental:
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor casting:
- Hamnet
- Marty Supreme - ('Marty Supremo')
- One Battle After Another - ('Una batalla tras otra')
- O Agente Secreto - ('El agente secreto')
- Sinners - ('Pecadores')
Mejor cortometraje animado:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan - ('Plan de retiro')
- The Three Sisters
