Nominaciones a los premios Oscar 2026: lista completa de las películas nominadas
Conoce las nominaciones de todas las categorías para la premiación de los Oscar 2026. Este año habrán sorpresas en las categorías de 'Mejor actor', 'Mejor actriz' y 'Mejor película'.
Este domingo 15 de marzo se realizará la 98° edición de los premios Oscar, un evento en el que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas reconocen a las mejores producciones que se estrenaron durante todo el 2025.
Para este año, se tiene una larga lista de películas, actores, actrices, directos, cortometrajes y otras, nominadas a ser considerado lo mejor que ha producido el llamado sétimo arte.
'F1', película protagonizada por Brad Pitt ha recibido cuatro nominaciones a los Oscar 2026 y se perfila a ser una de las favoritas de la noche de gala. Sin embargo, no es la única que será reconocida en este evento tan importante.
¿Qué películas podrán competir por recibir la estatuilla dorada de los Oscar 2026? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar la lista completa ya disponible.
Lista de nominados a los Premios Oscar 2026
¿Qué películas, actores, actrices, guinistas, canciones y cortometrajes han sido nominados para esta premiación? Hay mucha expactativa por las producciones que lograron sobresalir a nivel mundial.
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme - ("Marty Supremo")
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- O Agente Secreto ("El agente secreto")
- Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Sinners ("Pecadores")
- Train Dreams - ("Sueños de Trenes")
Mejor actriz protagonista:
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You ("Si pudiera, te patearía")
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actor protagonista:
- Timothée Chalamet - Marty Supreme ("Marty Supremo")
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Sinners ("Pecadores")
- Wagner Moura - O Agente Secreto ("El agente secreto")
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Amy Madigan - Weapons ("La hora de la desaparición")
- Wunmi Mosaku - Sinners ("Pecadores")
- Teyana Taylor - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Mejor actor de reparto:
- Benicio del Toro - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Sinners ("Pecadores")
- Sean Penn - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value ("Valor sentimental")
Mejor dirección:
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme ("Marty Supremo")
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Joachim Trier - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Ryan Coogler - Sinners ("Pecadores")
Mejor guión original:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident - ("Un simple accidente")
- Marty Supreme - ("Marty Supremo")
- Sentimental Value - ("Valor sentimental")
- Sinners - ("Pecadores")
Mejor guión adaptado:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Train Dreams - ("Sueños de Trenes")
Mejor canción original:
- Dear Me - Diane Warren: Relentless
- Golden - KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")
- I Lied to You - Sinners ("Pecadores")
- Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi
- Train Dreams - Train Dreams ("Sueños de Trenes")
Mejor banda sonora original:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Sinners ("Pecadores")
Mejor película internacional:
- O Agente Secreto ("El agente secreto") - Brasil
- It Was Just an Accident ("Un simple accidente") - Francia
- Sentimental Value ("Valor sentimental") - Noruega
- "Sirat: Trance en el desierto" - España
- The Voice of Hind Rajab - ("La voz de Hind Rajab") - Túnez
Mejor película de animación
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters - ("Las guerreras k-pop")
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película documental
- The Alabama Solution - ("Alabama: Presos del sistema")
- Come See Me in the Good Light - ("Abrázame en la luz")
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme - ("Marty Supremo")
- One Battle After Another - ("Una batalla tras otra")
- Sinners - ("Pecadores")
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners - ("Pecadores")
- The Smashing Machine - ("La Máquina: The Smashing Machine")
- The Ugly Stepsister - ("La hermanastra fea")
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fire and Ash - ("Avatar: fuego y cenizas")
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme - ("Marty Supremo")
- Sinners - ("Pecadores")
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another - ("Una batalla tras otra")
- Sinners - ("Pecadores")
- "Sirat: Trance en el desierto"
Mejor edición:
- F1
- Marty Supreme - ("Marty Supremo")
- One Battle After Another - ("Una batalla tras otra")
- Sentimental Value - ("Valor sentimental")
- Sinners - ("Pecadores")
Mejor fotografía:
- Frankenstein
- Marty Supreme - ("Marty Supremo")
- One Battle After Another - ("Una batalla tras otra")
- Sinners - ("Pecadores")
- Train Dreams - ("Sueños de trenes")
Mejores efectos visuales:
- Avatar: Fire and Ash - ("Avatar: fuego y cenizas")
- F1
- Jurassic World Rebirth - ("Jurassic World: El Renacer")
- The Lost Bus - ("A través del fuego")
- Sinners - ("Pecadores")
Mejor cortometraje de ficción:
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental:
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor casting:
- Hamnet
- Marty Supreme - ("Marty Supremo")
- One Battle After Another - ("Una batalla tras otra")
- O Agente Secreto - ("El agente secreto")
- Sinners - ("Pecadores")
Mejor cortometraje animado:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan - ("Plan de retiro")
- The Three Sisters
