El 'Multiverso' de Stranger Things es confirmado: estos son todos los spin-off que Netflix producirá sobre los personajes de Hawkins

El pasado miércoles 31 de diciembre, Netflix estrenó el capítulo 8 de la Quinta Temporada de Stranger Things, el cual se convirtió en el cierre definitivo de la historia que vivimos por casi 10 años, desde el estreno de la famosa serie de los Hermanos Duffer en el 2016.

Si bien el final de Stranger Things no fue del agrado de millones de fanáticos, esto no significa que todo ha terminado, puesto que si bien la historia de Will, Mike, Dustin, Lucas, Max y Once llegó a su final, la historia de Hawkings seguirá mostrándose en pantalla por mucho tiempo más.

Por si no lo sabes, en noviembre del 2025, Netflix anunció la pronta llegada de la serie animada Stranger Things Tales From '85, una precuela que sigue al grupo en Hawkins en una aventura ambientada entre las temporadas 2 y 3.

Sin embargo, esto no es todo ya que también a finales del 2025, se estrenó la novela titulada Stranger Things: One Way or Another – A Nancy Wheeler Mystery, una novela de misterio protagonizada por Nancy y Robin Buckley.

La historia se desarrolla entre la temporada 4 y la 5, cuando una serie de sucesos extraños en Hawkins despiertan sospechas: ¿un nuevo objetivo de Vecna? Nancy y Robin deciden investigar antes de que sea demasiado tarde.

Todo parece indicar que esto no termina aquí, ya que se han filtrado algunos rumores en redes sociales como X e Instagram y todo apunta a que dos nuevas historias podrían ver la luz entre 2026 y 2027.

"Stranger Things: Beyond Hawkins", 'Más allá de Hawkins', es una serie en la que se contaría más detalles sobre el experimento Filadeldia, el cual habría originado el Upside Down y el Avismo, lugares donde se originó el Azotamentes y Vecna.

Finalmente, 'The Montauk Project' sería el proyecto que daría origen a los hechos que se vieron en Stranger Things. Este experimento secreto llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos em la Estación de la Fuerza Aérea de Montauk en torno a la que gira la teoría.