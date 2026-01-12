0
One Piece Temporada 2: Nico Robin protagoniza nuevo tráiler de la serie y se revela fecha de estreno en Netflix

Ya no falta nada para el estreno de la nueva temporada del Live-action de One Piece. Nuevos personajes y una brutal batalla se dejan ver en este adelanto de la nueva temporada.

Finalmente se mostró un adelanto de la Temporada 2 de One Piece de Netflix.
Finalmente se mostró un adelanto de la Temporada 2 de One Piece de Netflix.
One Piece, la obra de Eiichirō Oda, fue llevada a la TV de Japón por primera vez en octubre de 1999 y desde esa fecha se ha convertido en uno de los anime más queridos, logrando superar los 1154 capítulos hasta enero del 2025.

Netflix decidió comprar los derechos de One Piece y no contento con transmitir todos los episodios del anime, la gigante del streaming decidió sacar una serie Live Action, la cual fue estrenada de forma oficial en septiembre del 2024.

El éxito de la serie One Piece hizo que se anuncie la segunda temporada, la cual llevará como nombre One Piece Rumbo a la Gran Ruta y será estrenada el próximo 10 de marzo del 2026.

Para esta segunda temporada se verán dos de los 'Nakamas' más queridos. Por un lado, ya se reveló el aspecto del carismático Tony Tony Chopper. La voz en inglés de Tony Tony Chopper está a cargo de Mikaela Hoover. La voz en japonés será interpretada por Ikue Otani, quien también interpreta al mismo personaje en el anime. Sin embargo, para el idioma español tendremos a Nallely Solís, quien también ha dado su voz para la versión latina del pequeño reno antropomórfico.

Sin embargo, esto no es todo ya que en el nuevo tráiler oficial de One Piece Temporada 2 podremos ver los nuevos villanos que deberá enfrentar Luffy y sus amigos, la temible organización criminal Baroque Works, en la cual se encuentra Nico Robin, quien es conocida como Miss Sunday y será interpretada por la actriz Lera Abova.

¿Quieres ver el nuevo tráiler de One Piece Temporada 2? Aquí te dejamos el adelanto con lo nuevo que se verá en estos 8 capítulos que ofrece esta nueva producción de Netflix.

