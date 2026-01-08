5 series que llegan a Netflix en 2026 y que no te puedes perder su nueva temporada

El pasado 31 de diciembre el 2025, Netflix estrenó el capítulo final de Stranger Things 5 y pese a las críticas, la serie se ha convertido en una de las más vistas dentro de la plataforma de streaming que ya tiene más de 300 millones de suscriptores.

Los días han pasado y si bien miles hubieran deseado tener un nuevo final o un VERDADERO FINAL para Stranger Things, el famoso 'Conformity Gate' nunca existió y es tiempo de seguir adelante, puesto que este 2026 llegarán nuevas aventuras y nuevas historias de tus series favoritas, las cuales regresan con fuerza.

Mediante un pequeño video, Netflix anunció la llegada de nuevas temporadas de sus series más populares y hoy te vamos a revelar 5 serires cuyas temporada están por llega en solo algunas semanas.

Bridgerton - Temporada 4

Fecha estreno Parte 1: 29 de enero de 2026 y Parte 2: 26 de febrero de 2026 en Netflix

La prestigiosa familia Bridgerton vuelve con un nuevo romance en el centro de la historia: Benedict Bridgerton, el segundo hijo, es resistir al compromiso hasta que conoce a una misteriosa “Dama de Plata” durante un opulento baile de máscaras. Entre intrigas sociales, vestidos espectaculares y secretos de alta sociedad, esta temporada promete tanto romance como drama emocional.

One Piece – Temporada 2

Fecha estimada de estreno: 10 de marzo de 2026

La tripulación de los Sombrero de Paja regresa para continuar su épica búsqueda del legendario tesoro One Piece. En esta segunda temporada, Luffy, Zoro, Nami y compañía se adentran en la Grand Line, enfrentando territorios peligrosos, extrañas islas y viejos enemigos, mientras también conocemos nuevos personajes clave como Tony Tony Chopper y otros aliados y antagonistas clásicos de la historia.

Avatar: La Leyenda de Aang – Temporada 2

Fecha estimada de estreno: aún por confirmar

Tras los eventos iniciales, Aang, Katara y Sokka continúan su viaje para detener a la implacable Nación del Fuego. En esta nueva temporada, el joven Avatar profundiza en su entrenamiento, especialmente en el dominio del elemento Tierra, un desafío físico y espiritual. Asimismo, nuevos aliados y peligros surgirán, incluyendo amenazas crecientes de la princesa Azula y las tensiones bélicas que ponen en riesgo al mundo.

Enola Holmes 3

Fecha estimada de estreno: aún por confirmar

La intrépida detective Enola Holmes regresa para una tercera aventura cinematográfica en Netflix. Más madura y audaz que nunca, Enola se enfrenta a uno de sus casos más complejos en la hermosa isla de Malta, donde las pistas se entrelazan en una red de engaños, alianzas peligrosas y acertijos que pondrán a prueba su ingenio.

Lupin – Temporada 4

Fecha estimada de estreno: aún por confirmar

El carismático ladrón aristócrata Assane Diop regresa con nuevas artimañas e intrigas en París. Tras los eventos explosivos de la temporada anterior, Assane deberá enfrentarse a nuevos enemigos, tramas de venganza y desafíos personales que pondrán en riesgo a sus seres queridos. Esta temporada promete más engaños elaborados, giros inesperados y la elegante astucia que ha hecho famoso al personaje.