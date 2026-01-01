Stranger Things Temporada 5: final explicado del último episodio de la serie de Netflix: ¿qué pasó con cada uno de los personajes?

Este 31 de diciembre, la gigante del streaming Netflix compartió el último capítulo de la Temporada 5 de Stranger Things, episodio que cierra la historia que iniciaron a contar los Hermanos Duffer en 2016 y que llega a su fin luego de tantos altibajos.

Para este Episodio Final de Stranger Things, se emitió un especial de 2 horas con 8 minutos, tiempo en el que se mostró la batalla final contra Henry Creel, quien se convirtió en el despiadado Vecna, quien estaba dispuesto a sacrificar la vida de 12 niños para unir el mundo del Abismo con Hawkins y así cumplir con las ordenes del 'Desollamentes'.

¿Qué pasó en el Episodio Final de Stranger Things?

Antes que nada debes saber que esta nota tendrá Spoilers, por lo que si no has visto el capítulo, será mejor que dejes de leer estas líneas. Durante este episodio de Stranger Things 5 se pudo ver cómo el plan de Vecna fue interrumpido gracias a Max, Eleven y Kali, quienes lograron entrar al Abismo mediante un recuerdo de la infancia de Henry.

Sin embargo, si bien se logró detener la fusión de ambos mundos, el 'Desollamentes' atacó a todos los protagonistas y esto hizo que Once ataque directamente a Vecna, dentro del cuerpo de esta aterrador personaje.

La batalla fue dura, pero luego de una impactanta escena de acción, Venca fue derrotado por Once y asesinado por Joyce, quien con hacha en mano tomó venganza por todo el daño ocasionado. Lamentablemente, cuando todo parecía alegría, Oncce sacrifica para poner fin a la persecución del ejército de Estados Unidos, quienes querían seguir experimentando con ella y su sangre.

Escena del final de Stranger Things 5. Foto: Netflix

18 meses después, Will y sus amigos logran graduarse y tener una nueva vida de tranquilidad en Hawkins. Sin embargo, todo parece indicar que este no fue el final de Once.

Final explicado de Stranger Things

Si viste el final de Stranger Things 5, te darás cuenta que Once en realidad logró sobrevivir y que todo lo que se vio fue una ilusión creada por su hermana Ocho, Kali, quien la salvó de morir con una ilusión muy real. Ahora ella lleva una vida tranquila lejos de toda civilización.

Si no entendiste el final, no te alarmes ya que no eres el único, ya que a primera impresión parecería que todo fue parte de la imaginación de Will, quien contó esta historia para sus amigos. En la escena post crédito se puede ver un libro o manual de un juego con el nombre Stranger Things. ¿Qué significa? Este Libro será creado por Mike de adulto, así que no sería raro que él usará su historia para crear un juego de rol, para que nuevos niños vivan las aventuras que él vivió.

Según los Hermanos Duffer, están trabajando en un spin off de la serie Stranger Things, pero en ella no veremos ningún protagonista de la serie original. Esta serie seria diferente. Solo queda esperar para saber de qué se trata esta nueva producción.